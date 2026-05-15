Міненерго анонсувало запуск прямих контрактів на електроенергію між виробниками та споживачами

Міненерго пропонує механізм прямих договорів, який має знизити залежність від посередників і стабілізувати ціни.

Міністерство енергетики ініціювало впровадження прямих контрактів PPA (Power Purchase Agreement) між виробниками електроенергії та її споживачами. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, Міненерго продовжує формувати системні умови для розвитку розподіленої генерації в Україні та пропонує новий механізм прямої взаємодії між учасниками енергоринку.

Йдеться про контракти PPA (Power Purchase Agreement) — прямі договори купівлі-продажу електроенергії, які укладатимуться безпосередньо між виробником і споживачем без посередників.

Як зазначив міністр, підприємства зможуть таким чином забезпечувати власні потреби в електроенергії, а виробники отримають можливість будувати генеруючі потужності поблизу споживачів і мати стабільний ринок збуту. У результаті бізнес отримає більш прогнозовану ціну електроенергії та стабільні умови роботи, а держава — зменшення навантаження на енергосистему та підвищення енергетичної стійкості регіонів.

У Міненерго повідомили, що вже подали на розгляд уряду відповідні зміни, які мають дозволити укладання прямих договорів між виробниками та споживачами. Окремо пропонується запровадити стимулюючий механізм: до споживачів, які забезпечують щонайменше 60% свого споживання електроенергії за рахунок закупівлі у об’єктів розподіленої генерації, не застосовуватимуться обмеження електропостачання у періоди дефіциту потужності в енергосистемі.

«Наше завдання — зробити так, щоб електроенергія вироблялася ближче до споживача, аби знизити ризик відключень через пошкодження мереж. Продовжуємо працювати у цьому напрямку» – наголосив Денис Шмигаль.

