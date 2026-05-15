Минэнерго анонсировало запуск прямых контрактов на электроэнергию между производителями и потребителями

20:34, 15 мая 2026
Минэнерго предлагает механизм прямых договоров, который должен снизить зависимость от посредников и стабилизировать цены.
Министерство энергетики инициировало внедрение прямых контрактов PPA (Power Purchase Agreement) между производителями электроэнергии и ее потребителями. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, Минэнерго продолжает формировать системные условия для развития распределенной генерации в Украине и предлагает новый механизм прямого взаимодействия между участниками энергорынка.

Речь идет о контрактах PPA (Power Purchase Agreement) — прямых договорах купли-продажи электроэнергии, которые будут заключаться непосредственно между производителем и потребителем без посредников.

Как отметил министр, предприятия смогут таким образом обеспечивать собственные потребности в электроэнергии, а производители получат возможность строить генерирующие мощности вблизи потребителей и иметь стабильный рынок сбыта. В результате бизнес получит более прогнозируемую цену на электроэнергию и стабильные условия работы, а государство — снижение нагрузки на энергосистему и повышение энергетической устойчивости регионов.

В Минэнерго сообщили, что уже представили на рассмотрение правительства соответствующие поправки, которые должны позволить заключать прямые договоры между производителями и потребителями. Отдельно предлагается ввести стимулирующий механизм: к потребителям, которые обеспечивают не менее 60% своего потребления электроэнергии за счет закупок у объектов распределенной генерации, не будут применяться ограничения электроснабжения в периоды дефицита мощности в энергосистеме.

«Наша задача — сделать так, чтобы электроэнергия производилась ближе к потребителю, чтобы снизить риск отключений из-за повреждения сетей. Продолжаем работать в этом направлении», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

