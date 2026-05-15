«Пакунок малюка», «єЯсла» та інші виплати об’єднають на одному рахунку

Кабмін спростив механізм отримання державної підтримки для сімей із дітьми.

Кабінет Міністрів України спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Відтепер виплати за державними програмами можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія.Картки». Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог.

Йдеться про компенсацію за «Пакунок малюка», допомогу для догляду за дитиною до одного року, програму «єЯсла» та «Пакунок школяра».

Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів більше не матиме обмежень.

Спеціальний рахунок «Дія.Картки» можна буде відкрити ще до подання заяви — у застосунку обраного банку.

Після подання заяви на допомогу по догляду за дитиною до одного року або за програмою «єЯсла» у ЦНАПі, територіальній громаді чи органі Пенсійного фонду, Єдина інформаційна система соціальної сфери Міністерства соціальної політики автоматично підтягуватиме вже відкритий спецрахунок.

Якщо рахунок не було відкрито заздалегідь, під час подання заяви система сформує QR-код, за яким можна буде перейти до відкриття «Дія.Картки», завершити оформлення заяви та швидше отримати виплату.

Для тих, хто бажає отримувати кошти через Ощадбанк, залишиться чинний механізм оформлення виплат після звернення до ЦНАПу, територіальної громади або органу Пенсійного фонду.

Уряд також повідомив, що про можливість відкриття спецрахунку «Дія.Картки» громадян поінформують найближчим часом.

Рахунки, відкриті з 1 січня 2026 року, залишаються чинними, і на них надалі зараховуватимуться кошти.

