  В Украине

«Пакет малыша», «еЯсла» и другие выплаты будут объединены на одном счете

19:31, 15 мая 2026
Кабмин упростил механизм получения государственной поддержки для семей с детьми.
Фото: 5.ua
Кабинет Министров Украины упростил механизм получения государственной поддержки для семей с детьми и будущих родителей. Отныне выплаты по государственным программам можно будет получать на специальный счет «Дія.Картки». Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, все начисления будут поступать на единый счет по всем видам целевых пособий.

Речь идет о компенсации за «Пакет малыша», пособии по уходу за ребенком до одного года, программе «еЯсла» и «Пакет школьника».

Также расширяется перечень доступных категорий для оплаты, а срок использования средств больше не будет иметь ограничений.

Специальный счет «Дія.Картки» можно будет открыть еще до подачи заявления — в приложении выбранного банка.

После подачи заявления на пособие по уходу за ребенком до одного года или по программе «єЯсла» в ЦНАП, территориальной общине или органе Пенсионного фонда, Единая информационная система социальной сферы Министерства социальной политики автоматически подтянет уже открытый спецсчет.

Если счет не был открыт заранее, при подаче заявления система сформирует QR-код, по которому можно будет перейти к открытию «Дія.Картки», завершить оформление заявления и быстрее получить выплату.

Для тех, кто желает получать средства через «Ощадбанк», останется действовать прежний механизм оформления выплат после обращения в ЦНАП, территориальную общину или орган Пенсионного фонда.

Правительство также сообщило, что о возможности открытия спецсчета «Дія.Картки» граждан проинформируют в ближайшее время.

Счета, открытые с 1 января 2026 года, остаются действующими, и на них в дальнейшем будут зачисляться средства.

деньги дети правительство Кабинет Министров Украины

