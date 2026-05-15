Українцям за кордоном пояснили, де можна оформити закордонний паспорт

Послугу доступно отримати як у дипломатичних установах, так і у підрозділах ДП «Документ» у низці країн.

Оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна не лише на території України, а й за її межами. Про це повідомили в Міграційній службі Дніпропетровської області.

У відомстві зазначили, що для оформлення документа громадяни України можуть звернутися як до закордонної дипломатичної установи України, так і до відокремлених підрозділів державного підприємства «Документ», які працюють за кордоном.

Наразі такі підрозділи функціонують у Польщі, Словаччині, Чехії, Німеччині, Іспанії, Болгарії, Молдові, Італії, Канаді, Бельгії та Великій Британії.

