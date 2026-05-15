Украинцам за рубежом объяснили, где можно оформить загранпаспорт

20:40, 15 мая 2026
Эту услугу можно получить как в дипломатических учреждениях, так и в подразделениях ГП «Документ» в ряде стран.
Оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу можно не только на территории Украины, но и за её пределами. Об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области.

В ведомстве отметили, что для оформления документа граждане Украины могут обратиться как в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, так и в обособленные подразделения государственного предприятия «Документ», которые работают за рубежом.

В настоящее время такие подразделения функционируют в Польше, Словакии, Чехии, Германии, Испании, Болгарии, Молдове, Италии, Канаде, Бельгии и Великобритании.

