Украинцам за рубежом объяснили, где можно оформить загранпаспорт

Эту услугу можно получить как в дипломатических учреждениях, так и в подразделениях ГП «Документ» в ряде стран.

Оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу можно не только на территории Украины, но и за её пределами. Об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области.

В ведомстве отметили, что для оформления документа граждане Украины могут обратиться как в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, так и в обособленные подразделения государственного предприятия «Документ», которые работают за рубежом.

В настоящее время такие подразделения функционируют в Польше, Словакии, Чехии, Германии, Испании, Болгарии, Молдове, Италии, Канаде, Бельгии и Великобритании.

