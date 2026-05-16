Чоловік відмовився від повістки, а пізніше отримав відстрочку: як його покарав суд

Суд призначив чоловіку 3 роки позбавлення волі з випробуванням за ухилення від мобілізації.

Великобагачанський районний суд Полтавської області 11 травня розглянув кримінальне провадження щодо обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Суд встановив, що у листопаді 2025 року військовозобов’язаний, будучи визнаним придатним до військової служби, відмовився від отримання повістки та не з’явився до територіального центру комплектування для відправки на військову службу під час мобілізації. Обвинувачений пояснив свої дії сімейними обставинами та станом здоров’я дружини.

Адвокат підсудного просив звільнити його клієнта від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України, оскільки підсудний має оформлену відстрочку від призову під час мобілізації.

Але суд встановив, що кримінальне правопорушення було вчинено 10.11.2025. 22.12.2025 йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. А відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації він отримав лише 23.12.2025. Крім того встановлення групи інвалідності, що надало право обвинуваченому на відстрочку, відбулося уже після вчинення кримінального правопорушення останнім.

У ході судового розгляду обвинувачений повністю визнав вину та розкаявся. Суд врахував також дані про його особу, позитивні характеристики, сімейні обставини та наявність на утриманні малолітньої дитини. Разом із тим суд зазначив, що ухилення від мобілізації в умовах воєнного стану є суспільно небезпечним діянням.

Суд дійшов висновку про доведеність вини та визнав обвинуваченого винним за ст. 336 КК України. Йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, водночас застосовано ст. 75 КК України та звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік.

На період іспитового строку суд поклав на засудженого обов’язки, зокрема періодично реєструватися в органі пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом.

