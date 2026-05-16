Мужчина отказался от повестки, а позже получил отсрочку: как его наказал суд

Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы с испытательным сроком за уклонение от мобилизации.

Великобагачанский районный суд Полтавской области 11 мая рассмотрел уголовное производство в отношении обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).

Суд установил, что в ноябре 2025 года военнообязанный, будучи признанным годным к военной службе, отказался от получения повестки и не явился в территориальный центр комплектования для отправки на военную службу во время мобилизации. Обвиняемый объяснил свои действия семейными обстоятельствами и состоянием здоровья жены.

Адвокат подсудимого просил освободить его клиента от уголовной ответственности на основании ст. 48 УК Украины, поскольку подсудимый имеет оформленную отсрочку от призыва во время мобилизации.

Однако суд установил, что уголовное правонарушение было совершено 10.11.2025. 22.12.2025 ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения. А отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации он получил только 23.12.2025. Кроме того, установление группы инвалидности, давшее обвиняемому право на отсрочку, произошло уже после совершения последним уголовного правонарушения.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Суд учел также данные о его личности, положительные характеристики, семейные обстоятельства и наличие на содержании малолетнего ребенка. Вместе с тем суд отметил, что уклонение от мобилизации в условиях военного положения является общественно опасным деянием.

Суд пришел к выводу о доказанности вины и признал обвиняемого виновным по ст. 336 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, одновременно применена ст. 75 УК Украины и он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

На период испытательного срока суд возложил на осужденного обязанности, в частности периодически регистрироваться в органе пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом.

