Сирський підписав наказ про масштабування роботи зі збору інформації про воєнні злочини РФ

Документ нормативно закріплює єдині стандарти операційного процесу фіксації даних про воєнні злочини, виявлені під час виконання бойових і спеціальних завдань.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що підписав наказ щодо масштабування роботи зі збору, обробки та збереження інформації про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських окупаційних військ.

«Документ нормативно закріплює єдині стандарти операційного процесу фіксації даних про воєнні злочини, виявлені під час виконання бойових і спеціальних завдань, а також порядок документування цієї інформації в системі «Інтеграційна платформа Дельта», – заявив Сирський.

Він наголосив про необхідність фіксування інформації про кожен воєнний злочин, і наголосив, що «все це – цифрова доказова база для суду».

«Координацію напрямку здійснюватиме Військова служба правопорядку Збройних Сил України, у структурі якої функціонуватиме Управління документування порушень права збройних конфліктів… За кожен воєнний злочин для кожного російського злочинця має бути невідворотна відповідальність. Справедливість буде забезпечена», – наголосив Сирський.

