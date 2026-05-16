Сырский подписал приказ о масштабировании работы по сбору информации о военных преступлениях РФ

Документ нормативно закрепляет единые стандарты операционного процесса фиксации данных о военных преступлениях, выявленных во время выполнения боевых и специальных задач.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что подписал приказ о масштабировании работы по сбору, обработке и сохранению информации о нарушениях международного гуманитарного права со стороны российских оккупационных войск.

«Документ нормативно закрепляет единые стандарты операционного процесса фиксации данных о военных преступлениях, выявленных во время выполнения боевых и специальных задач, а также порядок документирования этой информации в системе «Интеграционная платформа Дельта», – заявил Сырский.

Он подчеркнул необходимость фиксирования информации о каждом военном преступлении и отметил, что «все это – цифровая доказательная база для суда».

«Координацию направления будет осуществлять Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины, в структуре которой будет функционировать Управление документирования нарушений права вооруженных конфликтов… За каждое военное преступление для каждого российского преступника должна быть неотвратимая ответственность. Справедливость будет обеспечена», – подчеркнул Сырский.

