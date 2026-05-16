  1. В Украине

Сырский подписал приказ о масштабировании работы по сбору информации о военных преступлениях РФ

10:01, 16 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ нормативно закрепляет единые стандарты операционного процесса фиксации данных о военных преступлениях, выявленных во время выполнения боевых и специальных задач.
Сырский подписал приказ о масштабировании работы по сбору информации о военных преступлениях РФ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что подписал приказ о масштабировании работы по сбору, обработке и сохранению информации о нарушениях международного гуманитарного права со стороны российских оккупационных войск.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Документ нормативно закрепляет единые стандарты операционного процесса фиксации данных о военных преступлениях, выявленных во время выполнения боевых и специальных задач, а также порядок документирования этой информации в системе «Интеграционная платформа Дельта», – заявил Сырский.

Он подчеркнул необходимость фиксирования информации о каждом военном преступлении и отметил, что «все это – цифровая доказательная база для суда».

«Координацию направления будет осуществлять Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины, в структуре которой будет функционировать Управление документирования нарушений права вооруженных конфликтов… За каждое военное преступление для каждого российского преступника должна быть неотвратимая ответственность. Справедливость будет обеспечена», – подчеркнул Сырский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия ВСУ война Александр Сырский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Депутаты планируют скорректировать порядок оценки имущества в исполнительном производстве: что будет изменено

Предложенные изменения имеют целью систематизировать ответственность оценщиков и упростить процедуры взыскания в банковском секторе.

Фактического проживания отца с ребенком больше не достаточно: позиция Верховного Суда по отсрочке

Статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, требует полного прекращения родительской правосубъектности матери, а не просто справок из школы или больницы.

На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.

Пленум ВС не достиг согласия по распределению апелляционных жалоб в ВП ВС: рассмотрение заключения отложено

Из-за дискуссии о специализации рассмотрение заключения отложено.

ВС объяснил, почему наличие алиментов на другого ребёнка не уменьшает автоматически размер новых алиментов

ВС подтвердил, что алименты могут взыскиваться в размере 1/4 дохода на каждого ребёнка отдельно, а обязанность их уплаты возникает со дня подачи иска, даже если отцовство ещё не было установлено судом.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]