ФОПам і самозайнятим по-новому рахуватимуть лікарняні та декретні — які правила вже діють
В Україні оновили порядок обчислення середньої заробітної плати для нарахування соціальних виплат. Зміни вже набули чинності та стосуються лікарняних, допомоги по вагітності та пологах, а також інших виплат у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Відповідні зміни Кабмін вніс постановою №533 від 29 квітня 2026 року до Порядку №1266, нагадує Пенсійний фонд.
Кого стосуються зміни
Оновлений порядок тепер поширюється не лише на найманих працівників, а й на:
- фізичних осіб-підприємців;
- осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;
- членів фермерських господарств.
Для цих категорій уряд окремо врегулював механізм розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та виплат у зв’язку з вагітністю і пологами з урахуванням особливостей сплати ЄСВ.
Які періоди виключатимуть із розрахунку
Змінами уточнено правило щодо розрахункового періоду. Тепер місяці, у яких працівник не працював усі робочі дні з поважних причин — від першого до останнього числа місяця — повністю виключатимуться з розрахунку середньої зарплати.
Також перелік поважних причин доповнили новою підставою — періодом, коли ФОП або особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, була звільнена від сплати єдиного соціального внеску.
Які причини вважаються поважними
До переліку поважних причин для виключення періоду з розрахунку належать:
- тимчасова непрацездатність;
- відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
- відпустка для догляду за дитиною;
- відпустка без збереження зарплати;
- призупинення дії трудового договору через військову агресію РФ;
- проходження строкової військової служби;
- служба за мобілізацією або контрактом під час особливого періоду, якщо роботодавець не зберігав середній заробіток;
- період звільнення ФОПів та самозайнятих осіб від сплати ЄСВ.
Що змінилося для сумісників
Оновлений порядок також уточнює перелік документів, які мають подавати працівники-сумісники для отримання виплат.
Тепер замість довідки про середню зарплату за основним місцем роботи можна подавати:
- довідку ОК-7;
- або дані з реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України.
Виплати сумісникам здійснюватимуться на підставі листка непрацездатності та документів, що підтверджують доходи.
