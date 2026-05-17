  1. В Україні

ФОПам і самозайнятим по-новому рахуватимуть лікарняні та декретні — які правила вже діють

19:29, 17 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новий порядок передбачає інший розрахунок середньої зарплати для лікарняних, декретних і соцвиплат.
ФОПам і самозайнятим по-новому рахуватимуть лікарняні та декретні — які правила вже діють
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні оновили порядок обчислення середньої заробітної плати для нарахування соціальних виплат. Зміни вже набули чинності та стосуються лікарняних, допомоги по вагітності та пологах, а також інших виплат у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідні зміни Кабмін вніс постановою №533 від 29 квітня 2026 року до Порядку №1266, нагадує Пенсійний фонд.

Кого стосуються зміни

Оновлений порядок тепер поширюється не лише на найманих працівників, а й на:

  • фізичних осіб-підприємців;
  • осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;
  • членів фермерських господарств.

Для цих категорій уряд окремо врегулював механізм розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та виплат у зв’язку з вагітністю і пологами з урахуванням особливостей сплати ЄСВ.

Які періоди виключатимуть із розрахунку

Змінами уточнено правило щодо розрахункового періоду. Тепер місяці, у яких працівник не працював усі робочі дні з поважних причин — від першого до останнього числа місяця — повністю виключатимуться з розрахунку середньої зарплати.

Також перелік поважних причин доповнили новою підставою — періодом, коли ФОП або особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, була звільнена від сплати єдиного соціального внеску.

Які причини вважаються поважними

До переліку поважних причин для виключення періоду з розрахунку належать:

  • тимчасова непрацездатність;
  • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • відпустка для догляду за дитиною;
  • відпустка без збереження зарплати;
  • призупинення дії трудового договору через військову агресію РФ;
  • проходження строкової військової служби;
  • служба за мобілізацією або контрактом під час особливого періоду, якщо роботодавець не зберігав середній заробіток;
  • період звільнення ФОПів та самозайнятих осіб від сплати ЄСВ.

Що змінилося для сумісників

Оновлений порядок також уточнює перелік документів, які мають подавати працівники-сумісники для отримання виплат.

Тепер замість довідки про середню зарплату за основним місцем роботи можна подавати:

  • довідку ОК-7;
  • або дані з реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України.

Виплати сумісникам здійснюватимуться на підставі листка непрацездатності та документів, що підтверджують доходи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата ФОП декрет

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Прокурорам та оперативникам хочуть заборонити бути свідками у власних провадженнях

Новий проєкт пропонує заборонити прокурорам, слідчим, дізнавачам та оперативним працівникам бути свідками у кримінальних провадженнях, у яких вони виконували функції сторони обвинувачення.

Верховний Суд пояснив, чому не можна звільняти «карантинних» держслужбовців без пропозиції вакансій

Верховний Суд у справі роз’яснив, чи зобов’язана держава працевлаштовувати держслужбовців, що працювали за строковими карантинними контрактами при скороченні штату.

Заочне скасування інвалідності за запитом ДБР та СБУ: що вирішують суди після ліквідації МСЕК

Суди почали формувати практику, за якою органи можуть переглядати встановлену інвалідність без особистого огляду людини, якщо для цього є належні процесуальні підстави та достатні медичні матеріали.

ВС дозволив ТЦК оскаржувати рішення про самостійне виховання дитини військовозобов'язаними, які уникають мобілізації

ВС дійшов висновку, що ТЦК має право оскаржувати рішення у сімейних спорах, якщо вони можуть створювати підстави для відстрочки або звільнення від військової служби.

Суди отримають нові інструменти для повернення дитини, незаконно вивезеної одним із батьків

Самочинна зміна місця проживання дитини одним із батьків визнається протиправною дією

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]