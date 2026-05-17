ФОПам і самозайнятим по-новому рахуватимуть лікарняні та декретні — які правила вже діють

Новий порядок передбачає інший розрахунок середньої зарплати для лікарняних, декретних і соцвиплат.

В Україні оновили порядок обчислення середньої заробітної плати для нарахування соціальних виплат. Зміни вже набули чинності та стосуються лікарняних, допомоги по вагітності та пологах, а також інших виплат у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Відповідні зміни Кабмін вніс постановою №533 від 29 квітня 2026 року до Порядку №1266, нагадує Пенсійний фонд.

Кого стосуються зміни

Оновлений порядок тепер поширюється не лише на найманих працівників, а й на:

фізичних осіб-підприємців;

осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;

членів фермерських господарств.

Для цих категорій уряд окремо врегулював механізм розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та виплат у зв’язку з вагітністю і пологами з урахуванням особливостей сплати ЄСВ.

Які періоди виключатимуть із розрахунку

Змінами уточнено правило щодо розрахункового періоду. Тепер місяці, у яких працівник не працював усі робочі дні з поважних причин — від першого до останнього числа місяця — повністю виключатимуться з розрахунку середньої зарплати.

Також перелік поважних причин доповнили новою підставою — періодом, коли ФОП або особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, була звільнена від сплати єдиного соціального внеску.

Які причини вважаються поважними

До переліку поважних причин для виключення періоду з розрахунку належать:

тимчасова непрацездатність;

відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустка для догляду за дитиною;

відпустка без збереження зарплати;

призупинення дії трудового договору через військову агресію РФ;

проходження строкової військової служби;

служба за мобілізацією або контрактом під час особливого періоду, якщо роботодавець не зберігав середній заробіток;

період звільнення ФОПів та самозайнятих осіб від сплати ЄСВ.

Що змінилося для сумісників

Оновлений порядок також уточнює перелік документів, які мають подавати працівники-сумісники для отримання виплат.

Тепер замість довідки про середню зарплату за основним місцем роботи можна подавати:

довідку ОК-7;

або дані з реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України.

Виплати сумісникам здійснюватимуться на підставі листка непрацездатності та документів, що підтверджують доходи.

