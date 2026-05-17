ФЛП и самозанятым по-новому будут рассчитывать больничные и декретные — какие правила уже действуют
В Украине обновили порядок исчисления средней заработной платы для начисления социальных выплат. Изменения уже вступили в силу и касаются больничных, пособия по беременности и родам, а также других выплат в системе общеобязательного государственного социального страхования.
Соответствующие изменения Кабмин внес постановлением №533 от 29 апреля 2026 года в Порядок №1266, напоминает Пенсионный фонд.
Кого касаются изменения
Обновленный порядок теперь распространяется не только на наемных работников, но и на:
- физических лиц-предпринимателей;
- лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность;
- членов фермерских хозяйств.
Для этих категорий правительство отдельно урегулировало механизм расчета пособия по временной нетрудоспособности и выплат в связи с беременностью и родами с учетом особенностей уплаты ЕСВ.
Какие периоды будут исключать из расчета
Изменениями уточнено правило относительно расчетного периода. Теперь месяцы, в которых работник не работал все рабочие дни по уважительным причинам — с первого до последнего числа месяца — полностью будут исключаться из расчета средней зарплаты.
Также перечень уважительных причин дополнили новым основанием — периодом, когда ФЛП или лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, было освобождено от уплаты единого социального взноса.
Какие причины считаются уважительными
В перечень уважительных причин для исключения периода из расчета входят:
- временная нетрудоспособность;
- отпуск в связи с беременностью и родами;
- отпуск по уходу за ребенком;
- отпуск без сохранения заработной платы;
- приостановление действия трудового договора из-за военной агрессии РФ;
- прохождение срочной военной службы;
- служба по мобилизации или контракту в особый период, если работодатель не сохранял средний заработок;
- период освобождения ФЛП и самозанятых лиц от уплаты ЕСВ.
Что изменилось для совместителей
Обновленный порядок также уточняет перечень документов, которые должны подавать работники-совместители для получения выплат.
Теперь вместо справки о средней зарплате по основному месту работы можно подавать:
- справку ОК-7;
- или данные из реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины.
Выплаты совместителям будут осуществляться на основании листка нетрудоспособности и документов, подтверждающих доходы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.