ФЛП и самозанятым по-новому будут рассчитывать больничные и декретные — какие правила уже действуют

19:29, 17 мая 2026
Новый порядок предусматривает иной расчет средней зарплаты для больничных, декретных и соцвыплат.
В Украине обновили порядок исчисления средней заработной платы для начисления социальных выплат. Изменения уже вступили в силу и касаются больничных, пособия по беременности и родам, а также других выплат в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Соответствующие изменения Кабмин внес постановлением №533 от 29 апреля 2026 года в Порядок №1266, напоминает Пенсионный фонд.

Кого касаются изменения

Обновленный порядок теперь распространяется не только на наемных работников, но и на:

  • физических лиц-предпринимателей;
  • лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность;
  • членов фермерских хозяйств.

Для этих категорий правительство отдельно урегулировало механизм расчета пособия по временной нетрудоспособности и выплат в связи с беременностью и родами с учетом особенностей уплаты ЕСВ.

Какие периоды будут исключать из расчета

Изменениями уточнено правило относительно расчетного периода. Теперь месяцы, в которых работник не работал все рабочие дни по уважительным причинам — с первого до последнего числа месяца — полностью будут исключаться из расчета средней зарплаты.

Также перечень уважительных причин дополнили новым основанием — периодом, когда ФЛП или лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, было освобождено от уплаты единого социального взноса.

Какие причины считаются уважительными

В перечень уважительных причин для исключения периода из расчета входят:

  • временная нетрудоспособность;
  • отпуск в связи с беременностью и родами;
  • отпуск по уходу за ребенком;
  • отпуск без сохранения заработной платы;
  • приостановление действия трудового договора из-за военной агрессии РФ;
  • прохождение срочной военной службы;
  • служба по мобилизации или контракту в особый период, если работодатель не сохранял средний заработок;
  • период освобождения ФЛП и самозанятых лиц от уплаты ЕСВ.

Что изменилось для совместителей

Обновленный порядок также уточняет перечень документов, которые должны подавать работники-совместители для получения выплат.

Теперь вместо справки о средней зарплате по основному месту работы можно подавать:

  • справку ОК-7;
  • или данные из реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины.

Выплаты совместителям будут осуществляться на основании листка нетрудоспособности и документов, подтверждающих доходы.

