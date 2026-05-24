Міноборони через суди повертає понад 600 млн грн за зрив оборонних контрактів
Міністерство оборони через судові рішення планує повернути понад 600 мільйонів гривень за невиконані контракти. Загальна сума зобов’язань становить понад 617 мільйонів гривень. Про це повідомили в Міноборони України.
Три господарські суди зобов’язали керівників та бенефіціарів компаній, які збанкрутували з порушеннями, особисто нести відповідальність за борги перед Міноборони. Йдеться про справи, пов’язані зі зривом контрактів 2015 та 2022 років на постачання пального та речового забезпечення для Сил оборони.
У відомстві зазначили, що наразі арештовано майно фігурантів, а повернуті кошти мають бути спрямовані на потреби фронту.
Рішення ухвалені у трьох регіонах.
У Дніпропетровській області Господарський суд поклав на керівника компанії-боржника відповідальність за понад 517 мільйонів гривень через порушення процедури банкрутства. Рішення перебуває на етапі примусового стягнення.
У Кіровоградській області за аналогічне порушення суд зобов’язав керівника іншого підприємства особисто сплатити понад 9,6 мільйона гривень. Стягненням займається державна виконавча служба.
У Харківській області в межах справи про банкрутство третьої компанії суд вживає заходів для притягнення посадових осіб і бенефіціарів до субсидіарної відповідальності на суму понад 90 мільйонів гривень. На їхнє майно накладено арешт, триває формування доказової бази.
Усі провадження стосуються невиконання зобов’язань і порушення термінів постачання нафти, дистилятів і речового майна для забезпечення Сил оборони.
У Міноборони зазначили, що кошти, втрачені через невиконання контрактів, є ресурсом для фронту, і держава повертає їх через механізми, де відповідальність настає незалежно від осіб чи посад.
