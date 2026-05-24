Міноборони через суди повертає понад 600 млн грн за зрив оборонних контрактів

Суди у трьох регіонах зобов’язали керівників і бенефіціарів збанкрутілих компаній особисто відповідати за борги перед Міноборони.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони через судові рішення планує повернути понад 600 мільйонів гривень за невиконані контракти. Загальна сума зобов’язань становить понад 617 мільйонів гривень. Про це повідомили в Міноборони України.

Три господарські суди зобов’язали керівників та бенефіціарів компаній, які збанкрутували з порушеннями, особисто нести відповідальність за борги перед Міноборони. Йдеться про справи, пов’язані зі зривом контрактів 2015 та 2022 років на постачання пального та речового забезпечення для Сил оборони.

У відомстві зазначили, що наразі арештовано майно фігурантів, а повернуті кошти мають бути спрямовані на потреби фронту.

Рішення ухвалені у трьох регіонах.

У Дніпропетровській області Господарський суд поклав на керівника компанії-боржника відповідальність за понад 517 мільйонів гривень через порушення процедури банкрутства. Рішення перебуває на етапі примусового стягнення.

У Кіровоградській області за аналогічне порушення суд зобов’язав керівника іншого підприємства особисто сплатити понад 9,6 мільйона гривень. Стягненням займається державна виконавча служба.

У Харківській області в межах справи про банкрутство третьої компанії суд вживає заходів для притягнення посадових осіб і бенефіціарів до субсидіарної відповідальності на суму понад 90 мільйонів гривень. На їхнє майно накладено арешт, триває формування доказової бази.

Усі провадження стосуються невиконання зобов’язань і порушення термінів постачання нафти, дистилятів і речового майна для забезпечення Сил оборони.

У Міноборони зазначили, що кошти, втрачені через невиконання контрактів, є ресурсом для фронту, і держава повертає їх через механізми, де відповідальність настає незалежно від осіб чи посад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.