  1. В Україні

Міноборони через суди повертає понад 600 млн грн за зрив оборонних контрактів

18:43, 24 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суди у трьох регіонах зобов’язали керівників і бенефіціарів збанкрутілих компаній особисто відповідати за борги перед Міноборони.
Міноборони через суди повертає понад 600 млн грн за зрив оборонних контрактів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони через судові рішення планує повернути понад 600 мільйонів гривень за невиконані контракти. Загальна сума зобов’язань становить понад 617 мільйонів гривень. Про це повідомили в Міноборони України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Три господарські суди зобов’язали керівників та бенефіціарів компаній, які збанкрутували з порушеннями, особисто нести відповідальність за борги перед Міноборони. Йдеться про справи, пов’язані зі зривом контрактів 2015 та 2022 років на постачання пального та речового забезпечення для Сил оборони.

У відомстві зазначили, що наразі арештовано майно фігурантів, а повернуті кошти мають бути спрямовані на потреби фронту.

Рішення ухвалені у трьох регіонах.

У Дніпропетровській області Господарський суд поклав на керівника компанії-боржника відповідальність за понад 517 мільйонів гривень через порушення процедури банкрутства. Рішення перебуває на етапі примусового стягнення.

У Кіровоградській області за аналогічне порушення суд зобов’язав керівника іншого підприємства особисто сплатити понад 9,6 мільйона гривень. Стягненням займається державна виконавча служба.

У Харківській області в межах справи про банкрутство третьої компанії суд вживає заходів для притягнення посадових осіб і бенефіціарів до субсидіарної відповідальності на суму понад 90 мільйонів гривень. На їхнє майно накладено арешт, триває формування доказової бази.

Усі провадження стосуються невиконання зобов’язань і порушення термінів постачання нафти, дистилятів і речового майна для забезпечення Сил оборони.

У Міноборони зазначили, що кошти, втрачені через невиконання контрактів, є ресурсом для фронту, і держава повертає їх через механізми, де відповідальність настає незалежно від осіб чи посад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд оборона контракт міноборони

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Військовий США уникнув покарання через рішення поліції  використовувати ChatGPT замість перекладача

Суд закрив справу щодо військового США про відмову від огляду на сп’яніння, визнавши, що спілкування через ChatGPT замість перекладача порушило право іноземця на захист.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Битва за антикорупційну реформу: чи виконає Верховна Рада вимоги ЄС щодо конкурсів у ДБР та реформи прокуратури

Україна стоїть перед вибором моделі антикорупційного розвитку на наступні п'ять років: на розгляді парламенту — два альтернативні проєкти Стратегії 2026–2030.

Мобілізація не врятує від кримінальної відповідальності: Верховний Суд щодо строків давності

Верховний Суд підтвердив, що проходження військової служби під час мобілізації саме по собі не є ухиленням від суду та не зупиняє перебіг строків давності.

Під загрозою блокування рахунку: ФОПів обмежать лімітом у 400 тисяч гривень

Боротьба з тіньовими схемами в банківській системі виливається у нові обмеження для підприємців: Меморандум вводить ліміти і посилює контроль за операціями ФОП.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]