Минобороны через суды взыскивает более 600 млн грн за расторжение оборонных контрактов
Министерство обороны планирует через судебные решения взыскать более 600 миллионов гривен за невыполненные контракты. Общая сумма обязательств составляет более 617 миллионов гривен. Об этом сообщили в Минобороны Украины.
Три хозяйственные суда обязали руководителей и бенефициаров компаний, которые обанкротились с нарушениями, лично нести ответственность за долги перед Минобороны. Речь идет о делах, связанных со срывом контрактов 2015 и 2022 годов на поставку топлива и вещевого обеспечения для Сил обороны.
В ведомстве отметили, что в настоящее время арестовано имущество фигурантов, а возвращенные средства должны быть направлены на нужды фронта.
Решения приняты в трех регионах.
В Днепропетровской области Хозяйственный суд возложил на руководителя компании-должника ответственность за более чем 517 миллионов гривен из-за нарушения процедуры банкротства. Решение находится на этапе принудительного взыскания.
В Кировоградской области за аналогичное нарушение суд обязал руководителя другого предприятия лично выплатить более 9,6 миллиона гривен. Взысканием занимается государственная исполнительная служба.
В Харьковской области в рамках дела о банкротстве третьей компании суд принимает меры по привлечению должностных лиц и бенефициаров к субсидиарной ответственности на сумму свыше 90 миллионов гривен. На их имущество наложен арест, продолжается формирование доказательной базы.
Все производства касаются невыполнения обязательств и нарушения сроков поставки нефти, дистиллятов и вещевого имущества для обеспечения Сил обороны.
В Минобороны отметили, что средства, потерянные из-за невыполнения контрактов, являются ресурсом для фронта, и государство возвращает их через механизмы, где ответственность наступает независимо от лиц или должностей.
