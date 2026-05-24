Минобороны через суды взыскивает более 600 млн грн за расторжение оборонных контрактов

Суды в трёх регионах обязали руководителей и бенефициаров обанкротившихся компаний нести личную ответственность за долги перед Минобороны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны планирует через судебные решения взыскать более 600 миллионов гривен за невыполненные контракты. Общая сумма обязательств составляет более 617 миллионов гривен. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Три хозяйственные суда обязали руководителей и бенефициаров компаний, которые обанкротились с нарушениями, лично нести ответственность за долги перед Минобороны. Речь идет о делах, связанных со срывом контрактов 2015 и 2022 годов на поставку топлива и вещевого обеспечения для Сил обороны.

В ведомстве отметили, что в настоящее время арестовано имущество фигурантов, а возвращенные средства должны быть направлены на нужды фронта.

Решения приняты в трех регионах.

В Днепропетровской области Хозяйственный суд возложил на руководителя компании-должника ответственность за более чем 517 миллионов гривен из-за нарушения процедуры банкротства. Решение находится на этапе принудительного взыскания.

В Кировоградской области за аналогичное нарушение суд обязал руководителя другого предприятия лично выплатить более 9,6 миллиона гривен. Взысканием занимается государственная исполнительная служба.

В Харьковской области в рамках дела о банкротстве третьей компании суд принимает меры по привлечению должностных лиц и бенефициаров к субсидиарной ответственности на сумму свыше 90 миллионов гривен. На их имущество наложен арест, продолжается формирование доказательной базы.

Все производства касаются невыполнения обязательств и нарушения сроков поставки нефти, дистиллятов и вещевого имущества для обеспечения Сил обороны.

В Минобороны отметили, что средства, потерянные из-за невыполнения контрактов, являются ресурсом для фронта, и государство возвращает их через механизмы, где ответственность наступает независимо от лиц или должностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.