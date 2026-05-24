  1. В Україні

Після атаки РФ усі об’єкти Київводоканалу працюють в штатному режимі, — КМДА

17:31, 24 травня 2026
У КМДА заявили, що водопостачання міста здійснюється в повному обсязі.
Після нічної масованої атаки РФ по Києву, усі об'єкти Київводоканалу працюють в штатному режимі. Про це повідомила КМДА.

«Сьогодні вночі столиця знову зазнала масованої ворожої атаки, місто оговтується від наслідків обстрілу», – зазначається у повідомленні.

Зазначається, що усі об’єкти Київводоканалу працюють в штатному режимі, ніяких порушень у їхній роботі наразі немає, водопостачання міста здійснюється в повному обсязі.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія здійснила один із наймасованіших комбінованих ударів по Києву, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони. У різних районах столиці спалахнули масштабні пожежі, пошкоджено житлові будинки, школи, торговельні центри та бізнес-центри. Також повідомлялося про загиблих і десятки постраждалих.

Київ КМДА Київводоканал вода

