Після атаки РФ усі об’єкти Київводоканалу працюють в штатному режимі, — КМДА

У КМДА заявили, що водопостачання міста здійснюється в повному обсязі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після нічної масованої атаки РФ по Києву, усі об'єкти Київводоканалу працюють в штатному режимі. Про це повідомила КМДА.

«Сьогодні вночі столиця знову зазнала масованої ворожої атаки, місто оговтується від наслідків обстрілу», – зазначається у повідомленні.

Зазначається, що усі об’єкти Київводоканалу працюють в штатному режимі, ніяких порушень у їхній роботі наразі немає, водопостачання міста здійснюється в повному обсязі.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія здійснила один із наймасованіших комбінованих ударів по Києву, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони. У різних районах столиці спалахнули масштабні пожежі, пошкоджено житлові будинки, школи, торговельні центри та бізнес-центри. Також повідомлялося про загиблих і десятки постраждалих.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.