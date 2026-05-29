«Не можна виключати вторгнення»: у ДПСУ повідомили про ситуацію на кордоні з Білоруссю
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що на території Білорусі зараз нарощування сил безпосередньо близько до кордону України поки немає, але процеси у глибині території країни насторожують.
Він підкреслив, що ще з 2022 року Білорусь тримає по напрямку кордону з Україною невелику кількість своїх підрозділів – вони періодично ротуються, але їхня кількість не збільшується.
«Водночас, те, що відбувається у глибині території країни, як повідомляє розвідка, зараз вказує на те, що Росія активніше почала тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України. Тобто в подальшому можуть бути і провокації по напрямку нашого кордону. Не можна виключати і вторгнення», – заявив Демченко у коментарі «Радіо Свобода».
При цьому речник ДПСУ наголошує, що ударних угруповань Росія не має, але в будь-який момент вона може їх перекинути на територію Білорусі і використати ті інфраструктурні об’єкти, які будує Білорусь.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.