  1. В Украине

«Нельзя исключать вторжение»: в ГПСУ сообщили о ситуации на границе с Беларусью

10:17, 29 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ГПСУ подчеркивают, что ударных группировок у России нет, однако в любой момент она может перебросить их на территорию Беларуси.
«Нельзя исключать вторжение»: в ГПСУ сообщили о ситуации на границе с Беларусью
Фото: slovoidilo.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что на территории Беларуси сейчас наращивания сил непосредственно вблизи границы Украины пока нет, однако процессы в глубине территории страны вызывают обеспокоенность.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Он подчеркнул, что еще с 2022 года Беларусь удерживает по направлению границы с Украиной небольшое количество своих подразделений — они периодически ротируются, однако их численность не увеличивается.

«В то же время то, что происходит в глубине территории страны, как сообщает разведка, сейчас указывает на то, что Россия активнее начала давить на Беларусь, чтобы она более масштабно и собственными силами присоединилась к войне против Украины. То есть в дальнейшем возможны и провокации по направлению нашей границы. Нельзя исключать и вторжение», — заявил Демченко в комментарии «Радио Свобода».

При этом спикер ГПСУ подчеркивает, что ударных группировок у России нет, однако в любой момент она может перебросить их на территорию Беларуси и использовать те инфраструктурные объекты, которые строит Беларусь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Беларусь

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Как взыскать алименты с военнослужащего: что предусматривает закон и как работает механизм удержания

После решения суда алименты с военнослужащих удерживаются из денежного обеспечения через механизм исполнительного производства.

Украинцы могут потерять право на жильё из-за длительного пребывания за границей

Длительное проживание за границей может стать основанием для утраты права пользования жильём, однако автоматически такого последствия закон не предусматривает.

Дело о взятке в Верховном Суде: как трехлетнее расследование коррупции превратилось в инструмент давления на судей

Как стало известно «Судебно-юридической газете» из собственных источников у антикоррупционных органов есть свои «красные линии», из-за которых они выборочно предъявляют подозрения судьям.

Верховный Суд разоблачил очередную бизнес-схему: «сотрудничество» между ФЛП может стоить 240 тысяч гривен

Сможет ли регистрация работника как ФОП и заключение с ним договора о сотрудничестве защитить от штрафов Гоструда.

Нивелирует ли ВСП презумпцию невиновности в ожидании отстранения судей ВС

29 мая 2026 года в Высшем совете правосудия назначено рассмотрение ходатайств заместителя Генерального прокурора — руководителя САП Александра Клименко о временном отстранении от осуществления правосудия судей Верховного Суда: Жанны Елениной, Игоря Железного и Ирины Григорьевой.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]