«Нельзя исключать вторжение»: в ГПСУ сообщили о ситуации на границе с Беларусью

В ГПСУ подчеркивают, что ударных группировок у России нет, однако в любой момент она может перебросить их на территорию Беларуси.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что на территории Беларуси сейчас наращивания сил непосредственно вблизи границы Украины пока нет, однако процессы в глубине территории страны вызывают обеспокоенность.

Он подчеркнул, что еще с 2022 года Беларусь удерживает по направлению границы с Украиной небольшое количество своих подразделений — они периодически ротируются, однако их численность не увеличивается.

«В то же время то, что происходит в глубине территории страны, как сообщает разведка, сейчас указывает на то, что Россия активнее начала давить на Беларусь, чтобы она более масштабно и собственными силами присоединилась к войне против Украины. То есть в дальнейшем возможны и провокации по направлению нашей границы. Нельзя исключать и вторжение», — заявил Демченко в комментарии «Радио Свобода».

При этом спикер ГПСУ подчеркивает, что ударных группировок у России нет, однако в любой момент она может перебросить их на территорию Беларуси и использовать те инфраструктурные объекты, которые строит Беларусь.

