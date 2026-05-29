Середня зарплата працівників ОДА за рік зросла на понад 10 тисяч гривень — Мінфін

11:04, 29 травня 2026
У Мінфіні зазначили, що середня оплата праці працівників обласних державних (військових) адміністрацій у квітні становила 45,1 тис. грн.
Міністерство фінансів України оновило «дашборд» щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих державних адміністрацій і органів судової влади. 

Загальна фактична чисельність працівників державних органів влади у квітні 2026 року становила 165,8 тис. осіб (на 1,6 тис. осіб менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року). Із них: 108,6 тис. осіб — у державних органах центрального рівня (разом із територіальними органами), 23,1 тис. осіб — у місцевих державних (військових) адміністраціях, 34,1 тис. осіб — в органах судової влади.

Середній рівень нарахованої заробітної плати у квітні для працівників апаратів державних органів центрального рівня становив 60,7 тис. грн (на 3,5 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді минулого року), для їхніх територіальних органів обласного рівня - 36 тис. грн (на 2,6 тис. грн більше ніж у квітні 2025 року).

Середня оплата праці працівників обласних державних (військових) адміністрацій у квітні становила 45,1 тис. грн, що майже на 10,3 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді минулого року.

У Мінфіні додали, що заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством, тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.

