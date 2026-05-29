Средняя зарплата работников ОГА за год выросла более чем на 10 тысяч гривен — Минфин

В Минфине отметили, что средняя оплата труда работников областных государственных (военных) администраций в апреле составила 45,1 тыс. грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство финансов Украины обновило «дашборд» по оплате труда и численности работников государственных органов, местных государственных администраций и органов судебной власти.

Общая фактическая численность работников государственных органов власти в апреле 2026 года составила 165,8 тыс. человек (на 1,6 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Из них: 108,6 тыс. человек — в государственных органах центрального уровня (вместе с территориальными органами), 23,1 тыс. человек — в местных государственных (военных) администрациях, 34,1 тыс. человек — в органах судебной власти.

Средний уровень начисленной заработной платы в апреле для работников аппаратов государственных органов центрального уровня составил 60,7 тыс. грн (на 3,5 тыс. грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года), для их территориальных органов областного уровня — 36 тыс. грн (на 2,6 тыс. грн больше, чем в апреле 2025 года).

Средняя оплата труда работников областных государственных (военных) администраций в апреле составила 45,1 тыс. грн, что почти на 10,3 тыс. грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В Минфине добавили, что заработная плата госслужащих также включает разовые выплаты, в частности компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие при увольнении, другие выплаты, предусмотренные законодательством, поэтому месячные показатели средней заработной платы могут колебаться.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.