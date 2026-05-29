Київ готують до складної зими на тлі атак РФ: що буде з теплом, водою та енергобезпекою

Підготовка Києва до опалювального сезону 2026/2027 років передбачає захист критичної інфраструктури, забезпечення стабільної роботи комунальних систем та реалізацію заходів енергетичної стійкості.

Питання підготовки Києва до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років та реалізації Плану стійкості столиці стали предметом обговорення під час засідання Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Учасники обговорення наголосили, що в умовах посилених російських атак на столицю забезпечення стабільної роботи енергетичної інфраструктури та належна підготовка до наступного опалювального сезону потребують особливої уваги з боку державних органів. Було зазначено, що для підвищення енергетичної стійкості міста необхідно врахувати наявні ризики, можливі сценарії розвитку ситуації та заходи, які вже реалізуються для підготовки до зимового періоду.

Окрему увагу приділили питанню компенсації підприємствам теплокомуненерго різниці в тарифах. Також наголошувалося на необхідності недопущення блокування рахунків таких підприємств, оскільки це має важливе значення для їхньої стабільної роботи, своєчасної підготовки до опалювального сезону та виконання заходів, передбачених Планом стійкості.

Під час обговорення також порушувалося питання фінансування заходів із забезпечення енергетичної стійкості за рахунок державного бюджету. Зазначалося, що в умовах воєнного стану критично важливим є забезпечення фінансових ресурсів для модернізації, захисту та відновлення об’єктів критичної інфраструктури, а також для підготовки столиці до стабільного проходження опалювального сезону.

Представники столичної влади поінформували про заходи, які вже здійснюються для посилення стійкості систем життєзабезпечення міста. Зокрема, йшлося про підготовку підприємств теплопостачання, проведення ремонтних кампаній, формування резервів матеріалів та обладнання, а також координацію роботи комунальних служб з урахуванням потенційних загроз для енергетичної інфраструктури.

Також було підкреслено, що реалізація Плану стійкості потребує тісної взаємодії між центральними органами влади, органами місцевого самоврядування та енергетичними підприємствами. Водночас своєчасне фінансування визначено одним із ключових чинників енергетичної безпеки столиці та успішного проходження опалювального сезону.

Під час обговорення народні депутати розглянули питання захисту енергетичної інфраструктури в умовах воєнного стану та готовності аварійних і ремонтних бригад, функціонування систем резервного теплопостачання, забезпечення стабільної роботи підприємств теплокомуненерго, систем водопостачання та водовідведення, розвитку розподіленої генерації, координації між центральною владою, місцевим самоврядуванням та енергетичними компаніями, а також підтримки фінансування планів стійкості, зокрема за рахунок коштів державного бюджету.

У Комітеті наголосили, що безперебійне функціонування систем життєзабезпечення та захист критичної інфраструктури в умовах триваючої російської агресії залишаються серед пріоритетних завдань і перебувають на постійному контролі.

Участь в обговоренні взяли представники Київської міської державної адміністрації та Міністерства розвитку громад та територій України.

