Киев готовят к сложной зиме на фоне атак РФ: что будет с теплом, водой и энергобезопасностью

Подготовка Киева к отопительному сезону 2026/2027 годов предусматривает защиту критической инфраструктуры, обеспечение стабильной работы коммунальных систем и реализацию мер энергетической устойчивости.

Вопросы подготовки Киева к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов и реализации Плана устойчивости столицы стали предметом обсуждения во время заседания Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Участники обсуждения подчеркнули, что в условиях усиленных российских атак на столицу обеспечение стабильной работы энергетической инфраструктуры и надлежащая подготовка к следующему отопительному сезону требуют особого внимания со стороны государственных органов. Было отмечено, что для повышения энергетической устойчивости города необходимо учитывать существующие риски, возможные сценарии развития ситуации и меры, которые уже реализуются для подготовки к зимнему периоду.

Отдельное внимание было уделено вопросу компенсации предприятиям теплоснабжения разницы в тарифах. Также подчеркивалась необходимость недопущения блокировки счетов таких предприятий, поскольку это имеет важное значение для их стабильной работы, своевременной подготовки к отопительному сезону и выполнения мероприятий, предусмотренных Планом устойчивости.

В ходе обсуждения также поднимался вопрос финансирования мероприятий по обеспечению энергетической устойчивости за счет государственного бюджета. Отмечалось, что в условиях военного положения критически важным является обеспечение финансовых ресурсов для модернизации, защиты и восстановления объектов критической инфраструктуры, а также для подготовки столицы к стабильному прохождению отопительного сезона.

Представители столичной власти проинформировали о мерах, которые уже предпринимаются для повышения устойчивости систем жизнеобеспечения города. В частности, речь шла о подготовке предприятий теплоснабжения, проведении ремонтных кампаний, формировании резервов материалов и оборудования, а также координации работы коммунальных служб с учетом потенциальных угроз для энергетической инфраструктуры.

Также было подчеркнуто, что реализация Плана устойчивости требует тесного взаимодействия между центральными органами власти, органами местного самоуправления и энергетическими предприятиями. В то же время своевременное финансирование определено одним из ключевых факторов энергетической безопасности столицы и успешного прохождения отопительного сезона.

В ходе обсуждения народные депутаты рассмотрели вопросы защиты энергетической инфраструктуры в условиях военного положения и готовности аварийных и ремонтных бригад, функционирования систем резервного теплоснабжения, обеспечения стабильной работы предприятий теплоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, развития распределенной генерации, координации между центральной властью, местным самоуправлением и энергетическими компаниями, а также поддержки финансирования планов устойчивости, в том числе за счет средств государственного бюджета.

В Комитете подчеркнули, что бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения и защита критической инфраструктуры в условиях продолжающейся российской агрессии остаются среди приоритетных задач и находятся на постоянном контроле.

Участие в обсуждении приняли представители Киевской городской государственной администрации и Министерства развития общин и территорий Украины.

