  1. В Украине

Киев готовят к сложной зиме на фоне атак РФ: что будет с теплом, водой и энергобезопасностью

14:29, 29 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подготовка Киева к отопительному сезону 2026/2027 годов предусматривает защиту критической инфраструктуры, обеспечение стабильной работы коммунальных систем и реализацию мер энергетической устойчивости.
Киев готовят к сложной зиме на фоне атак РФ: что будет с теплом, водой и энергобезопасностью
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопросы подготовки Киева к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов и реализации Плана устойчивости столицы стали предметом обсуждения во время заседания Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Участники обсуждения подчеркнули, что в условиях усиленных российских атак на столицу обеспечение стабильной работы энергетической инфраструктуры и надлежащая подготовка к следующему отопительному сезону требуют особого внимания со стороны государственных органов. Было отмечено, что для повышения энергетической устойчивости города необходимо учитывать существующие риски, возможные сценарии развития ситуации и меры, которые уже реализуются для подготовки к зимнему периоду.

Отдельное внимание было уделено вопросу компенсации предприятиям теплоснабжения разницы в тарифах. Также подчеркивалась необходимость недопущения блокировки счетов таких предприятий, поскольку это имеет важное значение для их стабильной работы, своевременной подготовки к отопительному сезону и выполнения мероприятий, предусмотренных Планом устойчивости.

В ходе обсуждения также поднимался вопрос финансирования мероприятий по обеспечению энергетической устойчивости за счет государственного бюджета. Отмечалось, что в условиях военного положения критически важным является обеспечение финансовых ресурсов для модернизации, защиты и восстановления объектов критической инфраструктуры, а также для подготовки столицы к стабильному прохождению отопительного сезона.

Представители столичной власти проинформировали о мерах, которые уже предпринимаются для повышения устойчивости систем жизнеобеспечения города. В частности, речь шла о подготовке предприятий теплоснабжения, проведении ремонтных кампаний, формировании резервов материалов и оборудования, а также координации работы коммунальных служб с учетом потенциальных угроз для энергетической инфраструктуры.

Также было подчеркнуто, что реализация Плана устойчивости требует тесного взаимодействия между центральными органами власти, органами местного самоуправления и энергетическими предприятиями. В то же время своевременное финансирование определено одним из ключевых факторов энергетической безопасности столицы и успешного прохождения отопительного сезона.

В ходе обсуждения народные депутаты рассмотрели вопросы защиты энергетической инфраструктуры в условиях военного положения и готовности аварийных и ремонтных бригад, функционирования систем резервного теплоснабжения, обеспечения стабильной работы предприятий теплоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, развития распределенной генерации, координации между центральной властью, местным самоуправлением и энергетическими компаниями, а также поддержки финансирования планов устойчивости, в том числе за счет средств государственного бюджета.

В Комитете подчеркнули, что бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения и защита критической инфраструктуры в условиях продолжающейся российской агрессии остаются среди приоритетных задач и находятся на постоянном контроле.

Участие в обсуждении приняли представители Киевской городской государственной администрации и Министерства развития общин и территорий Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины рф Киев энергетика война отопление коммунальные услуги вода

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву отстранили от осуществления правосудия в связи с подозрением в получении взятки

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву временно отстранили от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Украинцы смогут защищать гражданские права через претензионный порядок без обращения в суд

Новый законопроект предлагает закрепить в Гражданском кодексе Украины порядок досудебного урегулирования споров путём направления письменной претензии.

Судью Большой Палаты Верховного Суда Игоря Железного отстранили от осуществления правосудия: решение ВСП

В связи с привлечением к уголовной ответственности Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Верховного Суда Игоря Железного.

Авто, изъятое на нужды ВСУ, невозможно вернуть до конца войны — что говорят суды

При изъятии имущества на нужды ВСУ возврат реквизированных активов почти не применяется, тогда как основным способом защиты становится взыскание компенсации.

ВСП отстранил судью Большой Палаты Верховного Суда Жанну Еленину на время досудебного расследования

Жанна Еленина, судья Верховного Суда, отстранена от осуществления правосудия по решению Высшего совета правосудия: это временная процессуальная мера, которая применяется в связи с уголовным преследованием.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]