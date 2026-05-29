Дітей, які зазнали насильства, повертають у небезпечні сім’ї: в Україні виявили провал системи захисту

14:47, 29 травня 2026
У парламенті заявили про зростання випадків насильства та слабку координацію між службами.
Фото: Adi Nugroho \ unsplash
Система захисту дітей в Україні потребує глибокого перезавантаження та чіткішої взаємодії між усіма залученими структурами — до такого висновку фактично дійшли у парламентському комітеті, аналізуючи ситуацію в цій сфері. Окремий акцент зроблено на тому, що чинна модель соціального супроводу та захисту дітей не забезпечує належного рівня безпеки, а частина рішень уразлива через слабкий контроль і розмиті зони відповідальності.

Ріст випадків насильства щодо дітей та системні проблеми

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень прав дітей під час формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав дитини заявила про суттєву розбалансованість чинної системи захисту дітей в Україні та необхідність термінового посилення міжвідомчої координації.

У межах опрацювання матеріалів щодо стану сфери захисту дітей зафіксовано близько 60 випадків насильства щодо дітей за чотири місяці поточного року, що перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Серед ключових проблем названо недостатню взаємодію між правоохоронними органами та профільними соціальними службами, а також наслідки реформи деінституціоналізації.

Проблеми координації між службами захисту дітей

Окремо наголошується на проблемних аспектах функціонування системи надання соціальних послуг, зокрема через залучення приватних структур. Зазначається, що частина таких надавачів працює за умов обмеженої підзвітності та недостатнього державного контролю, що ускладнює оцінку ефективності їхньої роботи.

Ризики у сфері соціального супроводу дітей

Серед основних індикаторів у сфері визначено кількість дітей, влаштованих у сімейні форми виховання, а також дітей, які вибули з інституційних закладів. Водночас звертається увага на ризики повторного повернення дітей у сім’ї, де раніше фіксувалися випадки насильства.

Уряд закликають до реформи системи захисту

За підсумками аналізу комісія закликала уряд посилити координацію між відповідальними органами, переглянути чинну стратегію захисту дітей та запровадити дієві механізми контролю за діяльністю приватних структур, що надають соціальні послуги.

Верховна Рада України діти Парламент насильство домашнє насильство

