  В Украине

Детей, подвергшихся насилию, возвращают в опасные семьи: в Украине выявили провал системы защиты

14:47, 29 мая 2026
В парламенте заявили о росте случаев насилия и слабой координации между службами.
Фото: Adi Nugroho \ unsplash
Система защиты детей в Украине требует глубокой перезагрузки и более четкого взаимодействия между всеми задействованными структурами — к такому выводу фактически пришли в парламентском комитете, анализируя ситуацию в этой сфере. Отдельный акцент сделан на том, что действующая модель социального сопровождения и защиты детей не обеспечивает должного уровня безопасности, а часть решений уязвима из-за слабого контроля и размытых зон ответственности.

Рост случаев насилия в отношении детей и системные проблемы

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений прав детей при формировании и реализации государственной политики в сфере защиты прав детей заявила о существенной разбалансированности действующей системы защиты детей в Украине и необходимости срочного усиления межведомственной координации.

В рамках анализа материалов по состоянию сферы защиты детей зафиксировано около 60 случаев насилия в отношении детей за четыре месяца текущего года, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Среди ключевых проблем названы недостаточное взаимодействие между правоохранительными органами и профильными социальными службами, а также последствия реформы деинституционализации.

Проблемы координации между службами защиты детей

Отдельно отмечаются проблемные аспекты функционирования системы предоставления социальных услуг, в частности из-за привлечения частных структур. Указывается, что часть таких поставщиков работает в условиях ограниченной подотчетности и недостаточного государственного контроля, что затрудняет оценку эффективности их работы.

Риски в сфере социального сопровождения детей

Среди основных индикаторов в сфере определено количество детей, устроенных в семейные формы воспитания, а также детей, выбывших из институциональных учреждений. В то же время обращается внимание на риски повторного возвращения детей в семьи, где ранее фиксировались случаи насилия.

Правительство призывают к реформе системы защиты

По итогам анализа комиссия призвала правительство усилить координацию между ответственными органами, пересмотреть действующую стратегию защиты детей и внедрить действенные механизмы контроля за деятельностью частных структур, предоставляющих социальные услуги.

Верховная Рада Украины дети Парламент насилие домашнее насилие

