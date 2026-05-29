Міграційна служба повідомила, чи є хвилі масових звернень мігрантів з Індії на Тернопільщині

З 1 січня до 1 травня 2026 року документовано посвідками на тимчасове проживання у зв’язку з працевлаштуванням 14 іноземних громадян.

Фото: ukrinform.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міграційна служба Тернопільської області повідомила, що хвилі масових звернень іноземців, зокрема громадян Індії, на Тернопільщині не спостерігається.

Там зазначили, що починаючи з 2020 року, на Тернопільщині спостерігається суттєве скорочення кількості іноземців, документованих посвідками на тимчасове проживання.

«Водночас, з огляду на географічне та адміністративне розташування області, відсутність державного кордону, віддаленість від центральних регіонів України, а також переважання аграрного сектору економіки, Тернопільщина традиційно була більш привабливою для іноземців, які прибували з метою навчання, ніж для трудових мігрантів», - йдеться у заяві.

З 1 січня до 1 травня 2026 року документовано посвідками на тимчасове проживання у зв’язку з працевлаштуванням 14 іноземних громадян: Королівство Бельгія — 2, Республіка Індія — 3, Республіка Колумбія — 1, Республіка Польща — 2, Румунії — 1, сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії — 2, США — 1, королівства Таїланд 1, республіки Туреччина — 1.

«На обліку УДМС у Тернопільській області перебувають 44 іноземці, які документовані посвідками на тимчасове проживання у зв’язку з працевлаштуванням», - заявили у відомстві.

Також там додали, що посадові особи УДМС у Тернопільській області регулярно здійснюють заходи контролю за дотриманням вимог міграційного законодавства. Перевірки проводяться як щодо іноземців, так і громадян України, які виступають приймаючою стороною, з метою забезпечення дотримання норм міграційного законодавства України. Також з червня до кінця жовтня проводитимуться заходи з протидії нелегальній міграції «Мігрант»

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.