Міграційна служба повідомила, чи є хвилі масових звернень мігрантів з Індії на Тернопільщині

14:42, 29 травня 2026
Фото: ukrinform.com
Міграційна служба Тернопільської області повідомила, що хвилі масових звернень іноземців, зокрема громадян Індії, на Тернопільщині не спостерігається.

Там зазначили, що починаючи з 2020 року, на Тернопільщині спостерігається суттєве скорочення кількості іноземців, документованих посвідками на тимчасове проживання.

«Водночас, з огляду на географічне та адміністративне розташування області, відсутність державного кордону, віддаленість від центральних регіонів України, а також переважання аграрного сектору економіки, Тернопільщина традиційно була більш привабливою для іноземців, які прибували з метою навчання, ніж для трудових мігрантів», - йдеться у заяві.

З 1 січня до 1 травня 2026 року документовано посвідками на тимчасове проживання у зв’язку з працевлаштуванням 14  іноземних громадян: Королівство Бельгія — 2, Республіка Індія — 3, Республіка Колумбія — 1, Республіка Польща — 2, Румунії — 1, сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії — 2, США — 1, королівства Таїланд 1, республіки Туреччина — 1.

«На обліку УДМС у Тернопільській області  перебувають 44  іноземці, які документовані посвідками на тимчасове проживання у зв’язку з працевлаштуванням», - заявили у відомстві.

Також там додали, що посадові особи УДМС у Тернопільській області регулярно здійснюють заходи контролю за дотриманням вимог міграційного законодавства. Перевірки проводяться як щодо іноземців, так і громадян України, які виступають приймаючою стороною, з метою забезпечення дотримання норм міграційного законодавства України. Також з червня до кінця жовтня проводитимуться заходи з протидії нелегальній міграції «Мігрант»

