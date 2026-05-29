Миграционная служба сообщила, есть ли волны массовых обращений мигрантов из Индии в Тернопольской области

С 1 января по 1 мая 2026 года оформлены виды на временное проживание в связи с трудоустройством 14 иностранных граждан.

Фото: ukrinform.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Тернопольской области сообщила, что волн массовых обращений иностранцев, в частности граждан Индии, на Тернопольщине не наблюдается.

Там отметили, что начиная с 2020 года в регионе фиксируется существенное сокращение количества иностранцев, оформленных видами на временное проживание.

«В то же время, учитывая географическое и административное расположение области, отсутствие государственной границы, удаленность от центральных регионов Украины, а также преобладание аграрного сектора экономики, Тернопольщина традиционно была более привлекательной для иностранцев, прибывающих с целью обучения, чем для трудовых мигрантов», — говорится в заявлении.

С 1 января по 1 мая 2026 года оформлены виды на временное проживание в связи с трудоустройством 14 иностранных граждан: Королевство Бельгия — 2, Республика Индия — 3, Республика Колумбия — 1, Республика Польша — 2, Румыния — 1, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии — 2, США — 1, Королевство Таиланд — 1, Республика Турция — 1.

«На учете УГМС в Тернопольской области состоят 44 иностранца, которые документированы видами на временное проживание в связи с трудоустройством», — заявили в ведомстве.

Также там добавили, что должностные лица УГМС в Тернопольской области регулярно осуществляют мероприятия контроля за соблюдением требований миграционного законодательства. Проверки проводятся как в отношении иностранцев, так и граждан Украины, которые выступают принимающей стороной, с целью обеспечения соблюдения норм миграционного законодательства Украины. Также с июня до конца октября будут проводиться мероприятия по противодействию нелегальной миграции «Мигрант».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.