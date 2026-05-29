Росія готує новий масований удар – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару.

За його словами, важливо, щоб міжнародні партнери були поінформовані про ситуацію, оскільки Росія продовжує робити ставку на ракетні атаки та війну, а не на дипломатичні кроки.

«Передусім це означає, що потрібні додаткові заходи санкційного тиску на Росію і що наші домовленості з партнерами про ППО не можуть затягуватись в реалізації», - зазначив він.

У контексті цього, Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою відповідні завдання: що має бути зроблено цими тижнями та які кроки партнерів можуть підтримати наш захист найбільш ефективно.

«Антибалістика – це ключове завдання. Готуємо також і наші детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету й додаткових заходів проти обходу існуючих санкцій. Дякую всім, хто допомагає захисту життя», - підсумував глава держави.

