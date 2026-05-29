Россия готовит новый массированный удар – Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина располагает информацией от разведок о подготовке Россией нового массированного удара.

По его словам, важно, чтобы международные партнеры были проинформированы о ситуации, поскольку Россия продолжает делать ставку на ракетные атаки и войну, а не на дипломатические шаги.

«Прежде всего это означает, что необходимы дополнительные меры санкционного давления на Россию и что наши договоренности с партнерами по ПВО не могут затягиваться в реализации», — отметил он.

В этом контексте Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой соответствующие задачи: что должно быть сделано в ближайшие недели и какие шаги партнеров могут наиболее эффективно поддержать нашу защиту.

«Антибаллистика — это ключевая задача. Готовим также наши подробные предложения для нового европейского санкционного пакета и дополнительных мер против обхода существующих санкций. Благодарю всех, кто помогает защите жизни», — подытожил глава государства.

