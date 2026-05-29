  1. В Украине

Россия готовит новый массированный удар – Владимир Зеленский

14:46, 29 мая 2026
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина располагает информацией от разведок о подготовке Россией нового массированного удара.

По его словам, важно, чтобы международные партнеры были проинформированы о ситуации, поскольку Россия продолжает делать ставку на ракетные атаки и войну, а не на дипломатические шаги.

«Прежде всего это означает, что необходимы дополнительные меры санкционного давления на Россию и что наши договоренности с партнерами по ПВО не могут затягиваться в реализации», — отметил он.

В этом контексте Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой соответствующие задачи: что должно быть сделано в ближайшие недели и какие шаги партнеров могут наиболее эффективно поддержать нашу защиту.

«Антибаллистика — это ключевая задача. Готовим также наши подробные предложения для нового европейского санкционного пакета и дополнительных мер против обхода существующих санкций. Благодарю всех, кто помогает защите жизни», — подытожил глава государства.

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву отстранили от осуществления правосудия в связи с подозрением в получении взятки

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву временно отстранили от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Украинцы смогут защищать гражданские права через претензионный порядок без обращения в суд

Новый законопроект предлагает закрепить в Гражданском кодексе Украины порядок досудебного урегулирования споров путём направления письменной претензии.

Судью Большой Палаты Верховного Суда Игоря Железного отстранили от осуществления правосудия: решение ВСП

В связи с привлечением к уголовной ответственности Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Верховного Суда Игоря Железного.

Авто, изъятое на нужды ВСУ, невозможно вернуть до конца войны — что говорят суды

При изъятии имущества на нужды ВСУ возврат реквизированных активов почти не применяется, тогда как основным способом защиты становится взыскание компенсации.

ВСП отстранил судью Большой Палаты Верховного Суда Жанну Еленину на время досудебного расследования

Жанна Еленина, судья Верховного Суда, отстранена от осуществления правосудия по решению Высшего совета правосудия: это временная процессуальная мера, которая применяется в связи с уголовным преследованием.

