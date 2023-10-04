Для українських військових створили плащ-невидимку: як він працює, відео

Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога.

В Україні створили плащ-невидимку для військових. Він робить непомітними бійців для ворожих тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Про це повідомив віце-прем'єр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Це допоможе виконувати бойові завдання снайперам або групам Сил спецоперацій.

Плащ-невидимка має вагу до 2,5 кілограмів, високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також він не горить і захищає від високих температур.

На опублікованому відео показаний готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах.

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