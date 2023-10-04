НАБУ завершило розслідування справи ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою ексголови Верховного Суду.

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі — ГЗК) у чотирьох компаній (далі – колишні акціонери). 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Нагадаємо, що 16 травня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Всеволоду Князєву і достроково припинив його повноваження як голови Суду.

Вищий антикорупційний суд застосував щодо Князєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 107,360 млн. грн.

Апеляційна палата ВАКС залишила В. Князєва під вартою, однак зменшила розмір застави до 75 млн. гривень.

Також Князєв розповів про умови свого утримання в СІЗО.

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