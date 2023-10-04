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  1. В Україні

Укрзалізниця запускає новий міжнародний поїзд до Варшави

12:45, 4 жовтня 2023
Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди.
Укрзалізниця запускає новий міжнародний поїзд до Варшави
Джерело фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
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З 15 жовтня Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою.

Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. Маршрут буде організовано через станцію «Рава-Руська», розповіли в УЗ.

«Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проєкту, зокрема на узгодження всіх деталей з польською стороною та відкриття пункту пропуска. Відтепер ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Наразі маршрут працюватиме у пересадковому форматі на станції «Рава-Руська», що на Львівщині.

Тут пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм) і зворотно.

«Дізнатися розклад руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку Укрзалізниці. Крім того, пасажири можуть купити два квитки одним кліком за пошуковим запитом від необхідного міста в Україні до Варшави чи Любліна або зворотно», - зазначили в УЗ.

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