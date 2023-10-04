США не підтримують атаки по території рф, але має вирішувати лише Україна, — Блінкен

Військове керівництво України повинне вирішувати, наскільки важливі такі удари.

Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки не підтримують атаки по території рф, але лише Україні вирішувати, чи здійснювати їх. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу в аналітичному центрі Baker Institute.

За його словами, Україна, а саме влада та військові, самі будуть вирішувати, де і за яких обставин використовувати надане Заходом озброєння.

«Вони повинні вирішувати, як найкраще захищати свою країну, як найкраще повернути землі. Ми залишаємо це виключно на їхню думку», - зазначив Блінкен.

Він додав, що США не будуть заохочувати ЗСУ бити по території росії й не підтримують цього. Втім, військове керівництво України повинне вирішувати, наскільки важливі такі удари.

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