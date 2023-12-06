Дві тисячі вогників: у Віндзорському замку встановили головну святкову ялинку, відео

Ялинку у 7 метрів встановили у Георгіївській залі Віндзорського замку.

Фото: Royal Collection Trust

У Георгіївській залі Віндзорського замку встановили головну ялинку — заввишки майже 7 метрів. Про це повідомляють на сайті організації Royal Collection Trust.

Святкова виставка у замку цьогоріч буде присвячена 675-річчю Ордену Підв'язки - найстарішого лицарського ордену Великої Британії. Він був заснований 1348 року.

Для того, щоб прикрасити головне королівське дерево до різдвяних свят, використали понад дві тисячі вогників. На верхівці ялинки встановили зірку, яка символізує Орден.

Крім цього, за традицією до свят прикрасили сам Віндзорський замок, а також у різних його залах встановили ще сім ялинок.

Раніше ми писали, що у Києві вже засяяла головна новорічна ялинка країни.

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