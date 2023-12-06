Две тысячи огоньков: в Виндзорском замке установили главную праздничную елку, видео

Елку в 7 метров установили в Георгиевском зале Виндзорского замка.

Фото: Royal Collection Trust

В Георгиевском зале Виндзорского замка установили главную елку – высотой почти 7 метров. Об этом сообщают на сайте организации Royal Collection Trust.

Праздничная выставка в замке будет посвящена 675-летию Ордена Подвязки - старейшего рыцарского ордена Великобритании. Он был основан в 1348 году.

Для того чтобы украсить главное королевское дерево к рождественским праздникам, использовали более двух тысяч огоньков. На верхушке елки установили звезду, символизирующую Орден.

Кроме этого, по традиции к праздникам украсили сам Виндзорский замок, а также в разных залах установили еще семь елок.

Напомним, что в Киеве уже засияла главная новогодняя елка страны.

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