Украинцев планируют обязать носить при себе военный билет, – нардеп

Граждане, которые стоят на воинском учете, должны иметь при себе специальный документ для подтверждения статуса военнообязанного.

Источник фото: armyinform

В Верховной Раде Украины инициируют принятие закона, который обяжет украинцев носить военный билет на законодательном уровне. Об этом сообщил во время брифинга народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он отметил, что такой шаг направлен на избежание возможных вопросов и недоразумений, связанных с определением статуса лица относительно военной обязанности во время военного положения. Идея заключается в том, чтобы граждане, которые имеют воинский учет, имели при себе специальный документ для соответствующей идентификации и подтверждения их статуса в воинском учете.

«Чтобы избежать вопросов связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным, не военнообязанным, может получить повестку, не может получить повестку, мы предусматриваем, что военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой и документ, подтверждающий личность, и документ, удостоверяющий пребывание на воинском учете», – пояснил депутат.

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