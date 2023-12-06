Мошенник-рецидивист из Харькова «заработал» на пенсионерке более 200 тысяч

86-летней женщине позвонили по телефону и сообщили, что ее племянница попала в аварию и срочно нужны деньги на операцию.

Перед судом предстанет мошенник, который обманул 86-летнюю пенсионерку на 219 тысяч гривен по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что обвиняемый с соучастниками, используя схему «ваш родственник попал в ДТП», обманули 86-летнюю пенсионерку.

Злоумышленники позвонили по телефону на стационарный телефон потерпевшей и сообщили, что ее племянница попала в аварию и срочно нужны средства на операцию. Пенсионерка сделала все, что ей приказали и передала более 219 тысяч гривен мужчине, который пришел в ее дом. Только после этого женщина позвонила по телефону родственникам и поняла, что ее обманули.

Одного злоумышленника удалось установить и задержать. Им оказался 25-летний житель Харькова, ранее судимый за хранение наркотиков.

В настоящее время он находится под стражей, ему грозит 5 лет лишения свободы.

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