Шахрай-рецидивіст з Харкова «заробив» на пенсіонерці більше 200 тисяч

86-річній жінці зателефонували та повідомили, що її племінниця потрапила в аварію та терміново потрібні гроші на операцію.

Перед судом постане шахрай, який ошукав 86-річну пенсіонерку на 219 тисяч гривень за схемою «ваш родич потрапив у ДТП». Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що обвинувачений зі співучасниками, використовуючи схему «ваш родич потрапив у ДТП» ошукали 86-річну пенсіонерку.

Зловмисники зателефонували на стаціонарний телефон потерпілій та повідомили, що її племінниця потрапила в аварію та терміново потрібні кошти на операцію. Пенсіонерка зробила все, що їй наказали і передала понад 219 тисяч гривень чоловіку, який прийшов до її помешкання. Лише після цього жінка зателефонувала родичам та зрозуміла, що її ошукали.

Одного зловмисника вдалося встановити та затримати. Ним виявився 25-ти річний мешканець Харкова, раніше судимий за зберігання наркотиків.

Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує 5 років позбавлення волі.

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