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Фермери закидали яйцями та камінням Європейський парламент, відео

12:59, 1 лютого 2024
Фермери хочуть домогтися більшої допомоги на тлі підвищення податків, зростання витрат та дешевого імпорту агропродукції.
Фермери закидали яйцями та камінням Європейський парламент, відео
Фото: facebook.com/olga.ajvazovska
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У четвер, 1 лютого, фермери у Брюсселі закидали яйцями та камінням Європейський парламент. Вони хочуть домогтися більшої допомоги на тлі підвищення податків, зростання витрат та дешевого імпорту агропродукції. Про це пише Reuters.

Також фермери запалили біля будівлі багаття та запускали феєрверки. За оцінками поліції, головні магістралі Брюсселя заблокували близько тисячі тракторів. 

На одному з тракторів вони повісили банер з написом: "Якщо ви любите землю, підтримайте тих, хто нею управляє". На іншому плакаті було написано: "Немає фермерів – немає їжі".

Хоча фермерська криза офіційно не включена до порядку денного саміту ЄС, її також обговорюють. 

Протестувальники намагалися знести загородження, зведені перед парламентом - за кілька кварталів від місця проведення саміту - але поліція відтіснила їх за допомогою шлангів з водою. Поліція також застосувала сльозогінний газ.

Фермери кажуть, що їм не платять достатньо, що вони задихаються від податків та екологічних правил і стикаються із несправедливою конкуренцією з-за кордону.

 

Нагадаємо, що у ЄС погодили фінансування на 50 млрд євро для України.

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