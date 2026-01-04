На Київщині 18-річна дівчина жбурнула кошеня об стіну – тварину врятували волонтери

У селі Лука дівчина знімала на відео, як кидає кошеня об стіну, критично поранену тварину забрали волонтери.

У селі Лука на Київщині 18-річна дівчина на відео кілька разів жбурнула кошеня об стіну. Тварину у критичному стані забрали волонтери, повідомили у Головному управлінні Національної поліції Київщини.

Правоохоронці дізналися про інцидент із соціальних мереж. У одному зі столичних Телеграм-каналів з’явився запис, на якому видно неправомірні дії дівчини щодо кошеняти. Попередньо, вона сама знімала свої дії на ґаджет.

Подія зареєстрована в Єдиному обліку заяв та повідомлень Білоцерківського районного управління поліції. Наразі триває перевірка, за результатами якої буде надано правову кваліфікацію діям 18-річної особи.

