В Киевской области 18-летняя девушка швырнула котенка об стену – животное спасли волонтеры

15:25, 4 января 2026
В селе Лука девушка снимала на видео, как бросает котенка об стену, критически раненое животное забрали волонтеры.
В селе Лука Киевской области 18-летняя девушка на видео несколько раз бросила котенка об стену. Животное в критическом состоянии забрали волонтеры, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киевской области.

Правоохранители узнали об инциденте из социальных сетей. В одном из столичных Telegram-каналов появилась запись, на которой видны неправомерные действия девушки в отношении котенка. Предварительно, она сама снимала свои действия на гаджет.

Событие зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Белоцерковского районного управления полиции. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация действиям 18-летнего лица.

