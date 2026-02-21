  1. Відео
В Італії чоловік навчив собаку викидати сміття на узбіччі, щоб уникати штрафів — відео

12:25, 21 лютого 2026
На Сицилії поліція викрила чоловіка, який навчив свого собаку залишати пакети зі сміттям на вулиці.
У місті Катанія (Сицилія) чоловік навчив свого собаку залишати пакети зі сміттям на узбіччі дороги, намагаючись уникнути фіксації порушення камерами відеоспостереження, встановленими для боротьби з незаконним викиданням відходів. Про це повідомила муніципальна поліція, пише The Guardian.

Інцидент було описано на офіційній сторінці міста у Facebook. До відео із собакою правоохоронці додали коментар: «Винахідливість ніколи не може бути виправданням невихованості».

На записі видно, як невеликий собака біжить вулицею Via Pulacara у районі Сан-Джорджо з пакетом сміття в зубах і залишає його на узбіччі.

У заяві екологічного підрозділу муніципальної поліції Катанії зазначено, що камери зафіксували два випадки, коли собака виносила пакет із відходами та залишала його просто на вулиці.

За словами правоохоронців, не залишилося сумнівів, що тварину спеціально навчили так діяти, аби власник не потрапив на відео під час незаконного викидання сміття. Таку поведінку назвали «хитрою, але двічі неправильною», адже вона водночас шкодить місту та намагається обійти правила, використовуючи домашнього улюбленця.

Чоловіка встановили та оштрафували.

Незаконне викидання сміття залишається серйозною проблемою в Італії, особливо на півдні країни, спричиняючи значні екологічні та економічні збитки. У 2023 році було зафіксовано понад 9 300 правопорушень, пов’язаних із відходами, що на 66% більше, ніж роком раніше.

У відповідь муніципалітети активно впроваджують системи відеоспостереження, так звані «камери-пастки» та інтелектуальні системи моніторингу для боротьби з незаконним викиданням сміття та зловживанням пунктами сортування.

Зокрема, у Палермо встановлено сотні камер і камер-пасток у всіх районах міста. За даними місцевої влади, 93% штрафів за незаконне викидання сміття накладаються на підставі відеодоказів.

Відповідно до італійського законодавства, несанкціоноване залишення відходів, у тому числі побутових пакетів зі сміттям, може тягнути за собою штраф від 1 500 до 18 000 євро, а в окремих випадках — і кримінальну відповідальність.

поліція Італія

Стрічка новин

