В Италия мужчина научил собаку выбрасывать мусор на обочине, чтобы избегать штрафов — видео

На Сицилии полиция разоблачила мужчину, который научил свою собаку оставлять пакеты с мусором на улице.

В городе Катания (Сицилия) мужчина научил свою собаку оставлять пакеты с мусором на обочине дороги, пытаясь избежать фиксации нарушения камерами видеонаблюдения, установленными для борьбы с незаконным выбросом отходов. Об этом сообщила муниципальная полиция, пишет The Guardian.

Инцидент был описан на официальной странице города в Facebook. К видео с собакой правоохранители добавили комментарий: «Изобретательность никогда не может быть оправданием невоспитанности».

На записи видно, как небольшая собака бежит по улице Via Pulacara в районе Сан-Джорджо с пакетом мусора в зубах и оставляет его на обочине.

В заявлении экологического подразделения муниципальной полиции Катании отмечено, что камеры зафиксировали два случая, когда собака выносила пакет с отходами и оставляла его прямо на улице.

По словам правоохранителей, не осталось сомнений, что животное специально обучили так действовать, чтобы владелец не попал на видео во время незаконного выбрасывания мусора. Такое поведение назвали «хитрым, но дважды неправильным», поскольку оно одновременно наносит вред городу и пытается обойти правила, используя домашнего питомца.

Мужчину установили и оштрафовали.

Незаконный выброс мусора остаётся серьёзной проблемой в Италии, особенно на юге страны, вызывая значительный экологический и экономический ущерб. В 2023 году было зафиксировано более 9 300 правонарушений, связанных с отходами, что на 66% больше, чем годом ранее.

В ответ муниципалитеты активно внедряют системы видеонаблюдения, так называемые «камеры-ловушки» и интеллектуальные системы мониторинга для борьбы с незаконным выбросом мусора и злоупотреблением пунктами сортировки.

В частности, в Палермо установлены сотни камер и камер-ловушек во всех районах города. По данным местных властей, 93% штрафов за незаконный выброс мусора налагаются на основании видеодоказательств.

Согласно итальянскому законодательству, несанкционированное оставление отходов, в том числе бытовых пакетов с мусором, может повлечь штраф от 1 500 до 18 000 евро, а в отдельных случаях — и уголовную ответственность.

