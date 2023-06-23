Посол ЕС в Украине посоветовал возобновить е-декларирование для чиновников к осени

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас дал советы по выполнению Украиной условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС.

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Посол ЕС в Украине Матти Маасикас считает, что Украина должна возобновить е-декларирование для госслужащих этой осенью. Об этом он написал в Twitter.

Дипломат отметил, что достижения Украины на пути в ЕС в течение последнего года вызывают восхищение, однако ей следует сосредоточиться на тех условиях, которые она еще должна выполнить. В частности, как отметил Маасикас, речь идет о возобновлении декларирования имущества.

Напомним, 22 июня Украина получила промежуточную устную оценку по пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве.

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