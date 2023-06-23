Посол ЄС в Україні порадив поновити е-декларування для чиновників до осені

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас дав поради щодо виконання Україною умов, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС.

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Посол ЄС в Україні Матті Маасікас вважає, що Україна має відновити е-декларування для держслужбовців до цієї осені. Про це він написав у Twitter.

Дипломат зазначив, що досягнення України на шляху до ЄС протягом останнього року викликають захоплення, однак, водночас їй слід зосередитися на тих умовах, які вона ще має виконати. Зокрема, як зазначив Маасікас, мова йде про відновлення декларування майна.

Нагадаємо, 22 червня Україна отримала проміжну усну оцінку на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство.

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