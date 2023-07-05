Байден хотел бы видеть на посту генсека НАТО Урсулу фон дер Ляйен — СМИ

В частных беседах фон дер Ляйен сказала Байдену, что она не сможет занять какую-либо должность в НАТО как минимум до следующего года.

Фото: slovoidilo.ua

Президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы следующим генеральным секретарем НАТО стала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает The Telegraph.

Во вторник союзники по НАТО договорились о продлении на один год полномочий Йенса Столтенберга. Но источник в НАТО сообщил, что президент США пытался убедить Урсулу фон дер Ляйен, бывшего министра обороны Германии, сменить Столтенберга.

По словам другого источника, за последние годы Байден и фон дер Ляйен установили крепкие связи на фоне реализации общих проблем по вопросам Китая, Украины и климата. Свободно владея французским языком, она, скорее всего, заручится поддержкой президента Франции Эммануэля Макрона.

Сообщается, что в частных беседах фон дер Ляйен сказала Байдену, что она не сможет занять какую-либо должность в НАТО как минимум до следующего года.

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