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Байден хотел бы видеть на посту генсека НАТО Урсулу фон дер Ляйен — СМИ

08:39, 5 июля 2023
В частных беседах фон дер Ляйен сказала Байдену, что она не сможет занять какую-либо должность в НАТО как минимум до следующего года.
Байден хотел бы видеть на посту генсека НАТО Урсулу фон дер Ляйен — СМИ
Фото: slovoidilo.ua
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Президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы следующим генеральным секретарем НАТО стала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает The Telegraph.

Во вторник союзники по НАТО договорились о продлении на один год полномочий Йенса Столтенберга. Но источник в НАТО сообщил, что президент США пытался убедить Урсулу фон дер Ляйен, бывшего министра обороны Германии, сменить Столтенберга.

По словам другого источника, за последние годы Байден и фон дер Ляйен установили крепкие связи на фоне реализации общих проблем по вопросам Китая, Украины и климата. Свободно владея французским языком, она, скорее всего, заручится поддержкой президента Франции Эммануэля Макрона.

Сообщается, что в частных беседах фон дер Ляйен сказала Байдену, что она не сможет занять какую-либо должность в НАТО как минимум до следующего года.

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