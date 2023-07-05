Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Помічника судді звільнили після відрядження судді в столицю, але він оскаржив звільнення — рішення суду

Суд ще раз підкреслив, що працівник патронатної служби може бути звільнений за ініціативи судді.

Рада планує на найближчому засіданні розглянути законопроєкт про легалізацію медичного канабісу - депутат

На найближчому пленарному засіданні заплановано розгляд законопроєкту про легалізацію медичного канабісу, однак поки його не готові підтримати принаймі 226 депутатів.

В Україні розширили перелік осіб, що підлягають мобілізації: як підтвердити утримання родичів-осіб з інвалідністю

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким обмежено можливість надання відстрочки від мобілізації особам, що доглядають за родичами – особами з інвалідністю. «Судово-юридична газета» розповість, яким чином можна довести утримання родичів – осіб з інвалідністю

Вища рада правосуддя проведе моніторинг всіх суддів Верховного Суду, а НАЗК перевірить їх спосіб життя і декларації

Крім того, суддів Верховного Суду зможуть перевірити на поліграфі, і будь-які громадяни зможуть надати ВРП інформацію стосовно ознак дисциплінарних проступків в діях суддів Верховного Суду.

Вартість практичного іспиту на право керування автомобілем у країнах ЄС – відомі розцінки

Головний сервісний центр МВС закликав громадян обов’язково приходити на іспити в Україні, якщо вдалося отримати талон.

  1. У світі

Байден хотів би бачити на посаді генсека НАТО Урсулу фон дер Ляєн — ЗМІ

08:39, 5 липня 2023
У приватних бесідах фон дер Ляєн сказала Байдену, що вона не зможе обійняти якусь посаду в НАТО як мінімум до наступного року.
Байден хотів би бачити на посаді генсека НАТО Урсулу фон дер Ляєн — ЗМІ
Фото: slovoidilo.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Президент США Джо Байден наполягає на тому, щоб наступним генеральним секретарем НАТО стала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає The Telegraph.

У вівторок союзники з НАТО домовилися про продовження на один рік повноважень Єнса Столтенберга. Проте джерело в НАТО повідомило, що президент США намагався переконати Урсулу фон дер Ляєн, колишнього міністра оборони Німеччини, змінити Столтенберга.

За словами іншого джерела, за останні роки Байден та фон дер Ляєн встановили міцні зв'язки на тлі реалізації спільних проблем з питань Китаю, України та клімату. Вільно володіючи французькою мовою, вона швидше за все заручиться підтримкою президента Франції Еммануеля Макрона.

Повідомляється, що у приватних бесідах фон дер Ляєн сказала Байдену, що вона не зможе обійняти якусь посаду в НАТО як мінімум до наступного року.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Іванна Климпуш-Цинцадзе
    голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
  • Маргарита Цховребова
    Маргарита Цховребова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Собина
    Ольга Собина
    суддя Сумського апеляційного суду