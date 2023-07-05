Байден хотів би бачити на посаді генсека НАТО Урсулу фон дер Ляєн — ЗМІ

У приватних бесідах фон дер Ляєн сказала Байдену, що вона не зможе обійняти якусь посаду в НАТО як мінімум до наступного року.

Фото: slovoidilo.ua

Президент США Джо Байден наполягає на тому, щоб наступним генеральним секретарем НАТО стала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає The Telegraph.

У вівторок союзники з НАТО домовилися про продовження на один рік повноважень Єнса Столтенберга. Проте джерело в НАТО повідомило, що президент США намагався переконати Урсулу фон дер Ляєн, колишнього міністра оборони Німеччини, змінити Столтенберга.

За словами іншого джерела, за останні роки Байден та фон дер Ляєн встановили міцні зв'язки на тлі реалізації спільних проблем з питань Китаю, України та клімату. Вільно володіючи французькою мовою, вона швидше за все заручиться підтримкою президента Франції Еммануеля Макрона.

Повідомляється, що у приватних бесідах фон дер Ляєн сказала Байдену, що вона не зможе обійняти якусь посаду в НАТО як мінімум до наступного року.

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