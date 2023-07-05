На даху енергоблоків ЗАЄС росіяни розмістили предмети, схожі на вибухівку — Зеленський

Глава держави зазначив, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є росія.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радіація – це загроза для всіх у світі, і Запорізька АЕС повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів. Про це він сказав у відеозверненні.

«Радіація – це загроза для всіх у світі, і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів. Зараз увесь світ має бути свідомий того, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції. Росія повинна чітко усвідомлювати: світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи, і світ готовий реагувати», - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що за даними розвідки, на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій.

«Але в будь-якому випадку світ бачить – і не може не бачити! – що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія, і ніхто інший», - додав Президент.

Глава держави також зазначив, що не було вчасної і масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. І це може надихати Кремль на нове зло.

«Зупинити його – це обов’язок всіх у світі. Ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь», - підсумував Зеленський.

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