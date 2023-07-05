Помічника судді звільнили після відрядження судді в столицю, але він оскаржив звільнення — рішення суду

Суд ще раз підкреслив, що працівник патронатної служби може бути звільнений за ініціативи судді.

Фото: Будівля Кремінського райсуду Луганської області

Сьомий апеляційний адміністративний суд розглянув черговий спір, пов'язаний зі звільненням помічника судді після переводу судді з суду, що опинився в зоні бойових дій, в інший суд.

Як зазначено у матеріалах адміністративної справи, 24 лютого 2022 року робота Кремінського районного суду Луганської області була припинена наказом голови суду внаслідок вторгнення РФ. У подальшому місто Кремінна було окуповане.

Судді зазначеного суду з часом були переведені в інші суди.

17 жовтня 2022 року суддя Кремінського районного суду Ірина Тесленко була відряджена рішенням тодішнього голови Верховного Суду у Солом’янський районний суд міста Києва.

У той же день суддя внесла на ім’я в. о. керівника апарату Кремінського райсуду подання про звільнення свого помічника Сергія Б. з 18 жовтня 2022 року.

18 жовтня Сергій Б. був звільнений з посади помічника судді у зв’язку із закінченням строку трудового договору.

Сергій Б. з такими діями Кремінського райсуду не погодився та подав позов до Кремінського райсуду та ТУ ДСА в Луганській області.

У позові Сергій Б. просив суд скасувати наказ про своє звільнення, поновити його на посаді помічника судді, а також стягнути з ДСА середній заробіток за час вимушеного прогулу з 19 жовтня 2022 року.

Сергій Б. також зазначив, що працював у Кремінському райсуді на посаді помічника судді з січня 2011 року. Відтак, він не заслуговує на таке відношення до себе. На думку Сергія Б., йому мали запропонувати можливість переведення в суд, в який була відряджена суддя.

Втім, 13 березня 2023 року Хмельницький окружний адміністративний суд у задоволенні позовних вимог колишньому помічнику судді відмовив.

В своїй апеляційній скарзі Сергій Б. зазначив, що суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про перебування його на посаді за строковим трудовим договором, оскільки записи в трудовій книжці містять чітке формулювання про призначення його безстроково на посаду помічника. Будь-які докази, що свідчать про його переведення на умови строкового трудового договору у зв`язку із змінами істотних умов праці чи на інших підставах, у справі відсутні.

Крім того, на переконання Сергія Б. звільнення помічника з займаної посади можливе на підставі подання судді наказом керівника апарату в передбачений п. 1 та п. 12 Положення про помічника судді за наявності повноважень судді. Проте підстави для звільнення за п. 2 ст. 36 КЗнП України (підстави припинення трудового договору) у п. 12 Положення не передбачені. В іншому випадку (за відсутності повноважень судді) застосовується процедура, що передбачена п. 11 Положення, де є зокрема посилання і на п. 2 ч.1 ст. 36 КзнП.

Позивач також вважав, що звільнення на підставі п. 2 ст. 36 КЗпГІ України можливе лише у разі одночасного збігу двох умов: 1) відсутність згоди на призначення до суду, до якого відряджається суддя; 2)відсутність згоди на переведення в межах суду на іншу посаду або за умови неможливості такого переведення.

Проте, немає доказів на підтвердження відсутності згоди на призначення до суду, до якого відряджається суддя, оскільки роботодавець не повідомляв про відрядження судді до іншого суду як тимчасового переведення, а тому перша умова відсутня для винесення наказу про звільнення. Щодо другої умови, то також відсутні будь-які докази відсутності згоди на переведення на іншу посаду за наявності вакантної посади, а доказів про неможливість переведення матеріали справи не містять, бо ніяких заходів задля нього роботодавець не вчиняв.

Також, Сергій Б. послався на відсутність будь-яких наказів щодо призначення виконуючою обов`язки керівника апарату суду. Остання займала посаду заступника керівника апарату суду та не мала повноважень на підписання наказу про звільнення.

Сергій Б. попросив звернути увагу і на те, що судом першої інстанції не надано оцінки того, що наказом голови Кремінського районного суду 24 лютого 2022 року робота (діяльність) Кремінського районного суду припинена і не відновлена до цього часу. Зазначеним наказом фактично запроваджено простій. Рішення про зміну розташування суду з непідконтрольної (окупованої) частини на підконтрольну частину території України не визначалося, робоче місце не змінювалося, з огляду на що зазначений наказ про звільнення не містить місця його винесення і є незаконним.

Дослідивши позиції сторін, Сьомий апеляційний адміністративний суд зазначив наступне.

Згідно з частинами 2-4 статті 92 Закону № 889-VIII (“Про державну службу”) працівник патронатної служби призначається на посаду на строк повноважень особи, працівником патронатної служби якої він призначений.

Трудові відносини з працівником патронатної служби припиняються в день припинення повноважень особи, працівником патронатної служби якої він призначений. Акт про звільнення приймається керівником державної служби.

Працівник патронатної служби може бути достроково звільнений з посади за ініціативою особи, працівником патронатної служби якої він призначений, або керівника патронатної служби.

Особливості патронатної служби в судах, органах та установах системи правосуддя визначаються законодавством про судоустрій і статус суддів.

Так, частиною першою статті 157 Закону № 1402-VІІІ (“Про судоустрій та статус суддів”) встановлено, що кожний суддя має помічника (помічників), статус і умови діяльності якого (яких) визначаються цим Законом та Положенням про помічника (помічників) судді, затвердженим Радою суддів України.

На підставі частини 3 статті 157 Закону №1402-VІІІ судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді.

На виконання вимог Законів №1402-VІІІ та № 889-VІІІ Радою суддів України розроблено Положення про помічника судді, яке визначає єдині засади й умови діяльності, правовий статус особи, яка займає посаду помічника судді.

Пунктом 1 Положення визначено, що відповідно до частини 1 статті 157 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кожний суддя має помічника (помічників), статус і умови діяльності якого (яких) визначаються цим Законом та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України. Правовий статус, умови діяльності помічників судді визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів», статтею 92 Закону України «Про державну службу», нормативно-правовими актами з питань оплати праці працівників патронатних служб і цим Положенням.

Посади помічників судді належать до посад патронатної служби, на які не поширюється дія Закону України «Про державну службу», крім статті 92 Закону України «Про державну службу».

Згідно пунктів 2, 4, 7 Положення помічник судді - це працівник патронатної служби у суді, який забезпечує виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя.

Помічник судді з питань підготовки та організаційного забезпечення судового процесу підзвітний лише відповідному судді. Суддя є його безпосереднім керівником.

Судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді.

Як визначено у пункті 8 Положення помічник судді призначається на посаду на строк повноважень безпосереднього керівника та не довше ніж на період перебування безпосереднього керівника у штаті суду. Призначення на посаду помічника судді здійснюється на підставі письмового подання судді без конкурсного відбору наказом керівника апарату відповідного суду.

Пунктом 11 Положення врегульовано, що у разі тривалої (понад два місяці) відсутності судді (соціальна відпустка, відрядження, відсторонення від посади тощо), а також з моменту закінчення (припинення) повноважень судді з відправлення правосуддя з визначених законом підстав або звільнення судді з займаної посади, припинення повноважень члена Ради суддів України у встановленому законом порядку, помічника (помічників) судді за його (їх) згодою за наказом керівника апарату суду може бути переведено на іншу посаду працівника апарату суду, яка не належить до посад державної служби.

Крім того, у зазначених випадках на такого (таких) помічника (помічників) судді може на певний строк у встановленому законом порядку покладатися виконання повноважень додаткового помічника іншого судді (суддів), у якого (яких) найбільше судове навантаження, про що на підставі подання відповідного судді та особистої заяви помічника судді видається наказ керівника апарату суду.

У разі відсутності згоди помічника (помічників) судді на переведення на іншу посаду працівника апарату суду чи виконання повноважень додаткового помічника іншого судді, або за умови неможливості переведення працівника за його згодою на посаду помічника судді або іншу посаду в апараті суду він (вони) підлягає (підлягають) звільненню з посади на підставі пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю.

Пунктом 12 Положення передбачено, що трудові відносини з помічником (помічниками) судді припиняються в день припинення повноважень безпосереднього керівника та/або в день відрахування безпосереднього керівника зі штату суду або в день ухвалення з`їздом суддів України рішення про обрання Ради суддів України в новому складі. Наказ про звільнення видається керівником апарату відповідного суду на підставі подання безпосереднього керівника та/або на підставі наказу про відрахування безпосереднього керівника зі штату суду.

Помічник судді може бути звільнений з посади за наказом керівника апарату суду в порядку, визначеному законодавством про працю, на підставі або заяви про звільнення за власним бажанням, або за поданням судді, в тому числі в зв`язку з дискредитацією помічника судді (вчинення такого проступку помічником, що підриває довіру та авторитет судової влади, суду та/або конкретного судді в очах громадськості та є несумісним із подальшим проходженням служби в якості помічника судді), або у випадках, визначених пунктом 11 цього Положення чи в порядку врегулювання конфлікту інтересів згідно із законодавством.

У разі припинення повноважень судді відповідного суду та звільнення судді з займаної посади у встановленому законом порядку, помічник судді звільняється із займаної посади з дотриманням гарантій, передбачених законодавством.

Аналіз вищенаведених норм законодавства, які визначають статус і умови діяльності помічника судді, дає підстави для висновку, що помічник судді — це працівник патронатної служби у суді, який забезпечує виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя. Особливістю патронатної служби є те, що працівник патронатної служби призначається на посаду на строк повноважень особи, працівником патронатної служби якої він призначений. Трудові відносини з працівником патронатної служби припиняються в день припинення повноважень особи, працівником патронатної служби якої він призначений.

У спірних правовідносинах правовою підставою для звільнення помічника судді та водночас підставою для прийняття відповідного наказу про таке звільнення є припинення повноважень безпосереднього керівника (судді) та відрядження його до іншого суду.

Згідно тверджень Сергія Б., пунктом 11 Положення передбачено гарантії права на працю помічника судді в разі звільнення судді, за поданням якого він був призначений на таку посаду, зокрема переведення на іншу посаду працівника апарату суду чи виконання повноважень додаткового помічника іншого судді. І лише за умови неможливості застосування такого переведення або відсутності згоди помічника на це, він підлягає звільненню з посади на підставі пункту 2 частини першої статті 36 КЗпП України.

Так, виходячи зі змісту пункту 11 Положення з моменту закінчення (припинення) повноважень судді з відправлення правосуддя з визначених законом підстав або звільнення судді з займаної посади, помічника (помічників) судді за його (їх) згодою за наказом керівника апарату суду може бути переведено на іншу посаду працівника апарату суду, яка не належить до посад державної служби.

Крім того, у зазначених випадках на такого (таких) помічника (помічників) судді може на певний строк у встановленому законом порядку покладатися виконання повноважень додаткового помічника іншого судді (суддів), у якого (яких) найбільше судове навантаження.

Водночас, вжите у пункту 11 Положення слово «може» означає, що на суб`єкта призначення — керівника апарату суду не покладається обов`язок з працевлаштування помічника у разі припинення повноважень судді (на строк повноважень якого він призначений) та/або відрахування його зі штату суду. Вирішення питання пропонувати такому працівнику (іншу посаду працівника апарату суду чи виконання повноважень додаткового помічника) чи ні законодавець залишив на розсуд суб`єкта призначення.

Апеляційний суд також вказав, що необхідність у призначенні помічника як додаткового помічника іншого судді чи залишення помічника на посаді визначається керівництвом суду з урахуванням обсягів видатків державного бюджету та виходячи з обов`язку кожної судової установи забезпечити розгляд справ у визначені законодавством строки, обов`язку кожного судді прийняти у справі вмотивоване рішення та надати його учасникам справи у строки, встановлені законом.

Поряд з цим, як зазначено самим позивачем, наказом голови Кремінського районного суду від 24 лютого 2022 року робота (діяльність) Кремінського районного суду припинена і не відновлена до цього часу. Зазначеним наказом фактично запроваджено простій.

В матеріалах справи наявна копія наказу від 24.02.2022 №09-ОД на який посилається позивач.

Отже, зважаючи на те, що в зв`язку зі збройною агресією РФ діяльність Кремінського районного суду, тобто даною судовою установою з 24.02.2022 не забезпечується розгляд справ, колегія суддів вважає, що в керівництва останньої не було можливості забезпечити позивача роботою.

Варто також звернути увагу і на те, що керівник апарату відповідного суду у вказаному механізмі не виражає ініціативи у звільненні особи (помічника) з займаної посади, а є лише виконавцем подання посадовою особою, що надає поданню судді матеріальної форми наказу, який має юридичну силу для апарату відповідного суду. При цьому, ні Законом №1402-VІІІ, ні Положенням № 21 не встановлено вимог до змісту подання судді про звільнення помічника судді, як і не встановлено правових підстав, за наявності яких керівник апарату міг би відмовити судді у реалізації такого подання про звільнення.

Щодо доводів позивача в тій частині, що особа, яка підписала оскаржуваний наказ про звільнення є заступником керівника апарату, а відтак не наділена повноваженням керівника апарату, та як наслідок не була вправі підписувати наказ, колегія суддів вказує на таке.

Як вбачається із наявної в матеріалах справи копії наказу ТУ ДСА в Луганській області від 10.06.2022 №17/к, керівник апарату Кремінського районного суду звільнена з займаної посади з 10.06.2022.

Відповідно до п. 18 Типового положення, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 08.02.2019 № 131 на час відсутності керівника апарату суду чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин його обов`язки виконує заступник керівника апарату суду, визначений відповідним наказом керівника апарату суду про розподіл обов`язків, а за відсутності такого наказу один із заступників керівника апарату суду, який має більший стаж роботи в апараті суду.

За вказаних обставин є необгрунтованими твердження Сергія Б. про те, що в. о. керівника апарату не мала права здійснювати повноваження керівника апарату в частині щодо підписання наказу про звільнення.

Підсумовуючи викладене, колегія суддів приходить до висновку, що суд першої інстанції при вирішенні даного публічно-правового спору правильно встановив фактичні обставини справи та надав їм належну правову оцінку, а доводи апеляційної скарги висновків суду першої інстанції не спростовують та не дають правових підстав для скасування оскаржуваного судового рішення.

Відтак, 7 червня 2023 року колегія суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду вирішила залишити апеляційну скаргу Сергія Б. без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

Нагадаємо, після вторгнення РФ в Україні почастішали судові спори між колишніми помічниками суддів та судами, зокрема через звільнення з посад після переводу судді в інший суд.

Також, як повідомляла “Судово-юридична газета”, в спорах між колишніми помічниками суддів та судами, вже сформував правову позицію Верховний Суд.

Автор В'ячеслав Хрипун

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