Конституционный суд Австрии отклонил иск 12 детей по борьбе с изменениями климата

Родившиеся между 2006 и 2015 годами австрийцы утверждали, что закон о защите климата содержит лишь обязательство вести переговоры о мерах по сокращению выбросов парниковых газов, но не обязывает достигать результатов.

Конституционный суд Австрии отклонил иск двенадцати несовершеннолетних граждан страны, в котором те оспаривали положения закона о защите климата как недостаточно жесткие. Об этом говорится в сообщении суда.

Как рассказывает агентство АР, родившиеся между 2006 и 2015 годами австрийцы утверждали, что закон о защите климата содержит лишь обязательство вести переговоры о мерах по сокращению выбросов парниковых газов, но не обязывает достигать результатов.

Это, указывали истцы, нарушало федеральный закон Австрии о правах ребенка «обеспечить защиту заявителей от серьезных негативных последствий изменения климата и учесть справедливое распределение бремени во времени и между поколениями».

Но Конституционный суд Австрии постановил, что иск обжаловал лишь отдельные части закона, и их отмена искажала бы его первоначальное намерение, а потому внесение изменений в закон способом, которого требовали истцы, не решит основной проблемы.

Иск, поданный от имени 12 детей адвокатом, в конце концов был отклонен на формальных основаниях.

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