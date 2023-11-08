В Польше заявили, что Украина не вступит в Евросоюз в эксгумацию жертв Волынской трагедии

Процесс эксгумации уже начался на первом участке в селе Пужники Тернопольской области.

В Польше заявили, что без решения вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии долгосрочное примирение с Украиной невозможно. Также это необходимо для того, чтобы наша страна могла надеяться на вступление в Евросоюз. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью польской радиостанции ZET.

По его словам, процесс эксгумации уже начался на первом участке в селе Пужники Тернопольской области. Чиновник также отметил, что власти Польши будут продолжать работать над скорейшей выдачей разрешения на эксгумацию.

«По нашему мнению, без решения этого вопроса, и многие украинцы это тоже уже осознают, Украине нечего мечтать о вступлении в Евросоюз», – сказал Яблонский.

Он также добавил, что без решения вопроса эксгумации невозможно строить долгосрочное примирение с Украиной, и власти Польши будут подчеркивать этот факт.

Как известно, в июле 2023 года прошла 80-я годовщина Волынской трагедии — массовых убийств польского и украинского населения, которые совершала Украинская повстанческая армия с одной стороны и Армия Крайова с другой, а также представители польского и украинского гражданского населения. Пик произошел 11 июля 1943, когда в селе Павловка Волынской области в местном костеле убили около 200 поляков.

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