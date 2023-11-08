У Польщі заявили, що Україна не вступить до Євросоюзу до ексгумації жертв Волинської трагедії

Процес ексгумації вже розпочався на першій ділянці в селі Пужники на Тернопільщині

У Польші заявили, що без розв'язання питання ексгумації жертв Волинської трагедії довготривале примирення з Україною неможливе. Також це є необхідним для того, щоб наша країна могла сподіватися на вступ до Євросоюзу. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський в інтерв'ю польскій радіостанції ZET.

За його словами, процес ексгумації вже розпочався на першій ділянці в селі Пужники на Тернопільщині. Чиновник також зазначив, що влада Польщі продовжуватиме працювати над швидкою видачею дозволу на ексгумацію.

«На нашу думку, без розв'язання цього питання, і багато українців це також вже усвідомлюють, Україні немає чого мріяти про вступ до Євросоюзу», – сказав Яблонський.

Він також додав, що без розв'язання питання ексгумації неможливо будувати довгострокове примирення з Україною, і влада Польщі підкреслюватиме цей факт.

Як відомо, у липні 2023 року минули 80-ті роковини Волинської трагедії — масових вбивств польського та українського населення, які здійснювала Українська повстанська армія з одного боку та Армія Крайова з іншого, а також представники польського та українського цивільного населення. Пік стався 11 липня 1943 року, коли у селі Павлівка Волинської області у місцевому костелі вбили близько 200 поляків.

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